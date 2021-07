La fille du «Boss» à l’assaut des Jeux olympiques

Grandir dans l’ombre de l’une des plus grandes vedettes de la musique américaine n’est pas une tasse de thé. Jessica Springsteen, fille de l’icône du rock Bruce Springsteen, tire bien son épingle du jeu et participe cette année à ses premiers Jeux olympiques.

La jeune femme de 29 ans, cavalière depuis l’âge de 4 ans, a été sélectionnée par l’équipe équestre des États-Unis et participera au saut d’obstacles. En 2012, Springsteen faisait partie des remplaçants à Londres et n’avait pu se qualifier pour Rio en 2016.

Ce n’est quand même pas une surprise de voir la fille du «Boss» et de la musicienne Patti Scialfa dans cette discipline. Après tout, Bruce Springsteen voue lui-même a un amour profond pour la vie de ferme et a choisi de quitter Los Angeles dans les années 1990 pour établir son ranch dans son New Jersey natal.

Jessica Springsteen a révélé dans une entrevue en 2015 qu’elle a eu son premier poney à 6 ans. Elle a également fait cavalier seul en quittant l’Amérique du Nord pour s’établir aux Pays-Bas au début de la vingtaine. Là-bas, elle s’est entraînée avec d’anciens olympiens pour parfaire son apprentissage et éventuellement accomplir son rêve.

La stratégie a porté ses fruits puisqu’elle a remporté la Gold Cup américaine en 2014 et une première compétition cinq étoiles en 2016, ce qui n’avait pas été suffisant pour un billet pour le Brésil.

Photo d'archives, AFP

Le soutien des parents

Si Springsteen a un nom assez reconnaissable, c’est également le cas de son cheval pour cette compétition.

Don Juan Van de Donkhoeve, un étalon belge sang chaud, a été élevé sur la ferme des Springsteen, à Colts Neck Township. La cavalière et sa monture de 12 ans ont ainsi grandi ensemble et ont connu leurs meilleurs moments en carrière lorsqu’ils ont terminé au troisième rang au Grand Prix de Rome, en mai.

En entrevue, l’olympienne a indiqué que ses parents l’avaient toujours encouragé dans son parcours en sports équestres et qu’ils assistaient fréquemment à ses compétitions. Ceux-ci avaient d’ailleurs organisé une collecte de fonds pour soutenir l’équipe américaine en 2016. Un montant de 1,5 million $ avait été amassé.

Springsteen est diplômée de l’Université Duke. Elle a aussi touché au mannequinat et est une ambassadrice équestre pour la réputée marque Gucci.