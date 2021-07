La force d’un Sénat de plus en plus indépendant

Les changements ont été amorcés en 2015, et, selon moi, ils changent vraiment la donne. Un poste au Sénat est depuis beaucoup plus intéressant et l’institution a pris de la valeur. Le Sénat peut maintenant attirer de grosses pointures pour qui la couleur politique aurait pu être un frein. Les nouveaux sénateurs n’ont plus à se sentir redevables au parti politique qui les a nommés. Ils sont vraiment indépendants.

Hier, j’étais fière lorsque j’ai vu Clément Gignac et Michèle Audette être nommés au Sénat, deux personnes que j'estime être de grande valeur, toutes deux très impliquées et bien en vue dans la communauté. Nul doute qu’elles prendront à cœur leurs responsabilités et agiront comme des sages avec leurs bagages variés de connaissances et d’expériences. Je ne me prononcerai pas sur les autres nominations puisque je ne les connais pas.

Il n’en demeure pas moins que c’est un comité indépendant, au terme d’un processus ouvert et axé sur le mérite, qui a fait les recommandations à Justin Trudeau. Bien sûr, certains diront qu’il y a quand même une couleur politique, étant donné que Michèle Audette était candidate pour le PLC en 2015 et que Clément Gignac a été ministre sous un gouvernement libéral au Québec. Je me permettrai d’ajouter ceci.

D’abord, le Parti libéral du Québec est une entité totalement différente du Parti libéral du Canada. La preuve, c’est l’ancien premier ministre libéral du Québec Jean Charest, aussi ancien chef du Parti conservateur du Canada, qui a endossé la candidature de Clément Gignac.

Par ailleurs, s’il fallait disqualifier d’une nomination non partisane toutes les personnes qui ont déjà porté les couleurs d’un parti, il n’y aurait plus beaucoup de candidatures lors des campagnes électorales. Elles seraient pénalisées injustement. Quand on quitte la politique partisane, on recouvre son indépendance et sa liberté de parole tout en conservant ses valeurs.

Par exemple, connaissant la ligne de pensée et les valeurs du nouveau sénateur Clément Gignac sur les finances publiques, j’ai bon espoir qu’il continuera à défendre l’importance de retrouver l’équilibre budgétaire le plus rapidement possible, sans balayer pour autant le développement durable qui prend en compte les dimensions environnementales, sociales et économiques.

Avant d’avoir un Sénat indépendant, je ne voyais pas beaucoup la valeur ajoutée d’avoir une Chambre haute composée de sénateurs aussi partisans que leurs collègues élus de la Chambre des communes. En étant maintenant plus éloigné de l’arène politique, le Sénat a retrouvé ses lettres de noblesse avec un second regard beaucoup plus objectif.