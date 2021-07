La naïveté de certaines femmes est pathétique

Les propos de « Amoureuse mais pas dupe » parus ce matin sont quasiment incroyables. Comment cette femme peut-elle croire à l’amour de ce profiteur venu de loin qui veut lui emprunter de l’argent en plus ? Au lieu de s’imaginer qu’elle est jalouse de son bonheur, quand sa meilleure amie l’incite à se méfier et lui dit qu’elle est en train de se faire avoir, elle devrait plutôt la croire.

J’ai 75 ans, et celui qui me ferait sortir une cenne de mes économies pour la lui donner n’est pas né. J’ai du mal à comprendre ces femmes qui envoient de l’argent à des gars qu’elles n’ont jamais vus et qui vivent dans des pays lointains.

Anonyme

La raison tient dans les deux premiers paragraphes de sa lettre quand elle explique que, seule durant la pandémie alors qu’elle s’ennuyait, elle a commencé à communiquer par Internet avec un ressortissant maghrébin. Cet homme l’a d’abord charmée, et quand il lui a révélé qu’il découvrait en elle la femme de sa vie, le tour était joué. Aussi triste que ça puisse en avoir l’air.