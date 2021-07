L’achat local simplifié

Les quartiers centraux de Québec sont de véritables cavernes d’Ali Baba pour dénicher des produits locaux. Une multitude de commerces ayant pignon sur rue proposent notamment des vêtements de designers québécois, des délices de producteurs d’ici et des créations d’artisans passionnés par les métiers d’art. Et parfois, les clients ont même l’immense privilège de rencontrer le producteur et l’artisan.

Que ce soit à Saint-Sauveur, Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Vieux-Québec, Place Royale, Quartier Petit-Champlain et Limoilou, il est possible de manger, se vêtir, décorer son espace, se dorloter, faire plaisir, etc., en répondant à l’invitation des commerçants qui mettent en valeur des produits de chez nous.

Parcourez ces artères conviviales tout en profitant de l’été, puis arrêtez-vous dans une fromagerie, une librairie, une microbrasserie, une boutique mode, un atelier, une épicerie fine, une galerie d’art, un restaurant, etc., pour y faire des trouvailles des plus originales. Gageons que vous ne pourrez résister à l’envie d’y retourner. Éblouissement garanti!