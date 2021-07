Le Canada en fond de grille en triathlon mixte

Le Canada comptait sur deux Québécois dans son équipe de quatre athlètes qui participait au triathlon mixte, samedi matin, heure de Tokyo, mais les représentants de l’unifolié n’ont pu faire mieux qu’une 15e position.

Les Canadiens ont complété le parcours en 1 h 27 min 21 s.

Alexis Lepage était le deuxième membre de la feuille d’érable à entamer le parcours, lui qui l’a complété en 21 min 31 s. En complétant sa part de l’épreuve, Lepage a donné le coup d’envoi à Amélie Kretz, qui a franchi le fil d’arrivée en 22 min 40 s. Joanna Brown et Matthew Sharpe étaient les deux autres participants canadiens.

La Grande-Bretagne a remporté cette épreuve en 1 h 23 min 41 s. Les États-Unis et la France ont respectivement grimpé sur la deuxième et la troisième marche du podium, avec des retards de 14 et 23 secondes.

