L’un des propriétaires des Alouettes est décédé

Le copropriétaire des Alouettes de Montréal Sid Spiegel est décédé mercredi, dans la région de Toronto.

C’est ce qu’a appris le quotidien Montreal Gazette, vendredi.

Spiegel et son gendre Gary Stern, via la société S et S Sportsco, ont acheté l’équipe de la Ligue canadienne de football établie dans la métropole québécoise de la famille Wetenhall en janvier 2020.

L’homme d’affaires était le fondateur et président du conseil d’administration de Crawford Steel, une compagnie qui possède 17 centres de distribution d’acier au Canada.

Spiegel est décédé avant d’avoir obtenu la chance de voir jouer les «Als» une seule fois, puisque la campagne 2020 a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19 et que la présente saison ne s’amorcera pas avant 14 août chez les «Moineaux».