Paul Byron à l’écart pendant cinq mois

L’attaquant Paul Byron a été opéré à la hanche cette semaine et sera à l’écart des patinoires pendant cinq mois, a annoncé le Canadien de Montréal vendredi.

L'Ontarien est passé sous le bistouri du Dr Bryan Kelly au Hospital for Special Surgery (HSS) de New York, là où Carey Price a lui aussi été opéré il y a une semaine.

Byron s’était adressé aux partisans dans un touchant message sur les réseaux sociaux, lundi. Il avait dit vouloir être plus dynamique et constant la saison prochaine. L’ailier gauche de 32 ans devrait logiquement rater les premiers mois de la campagne et pourrait n’être de retour qu’en janvier 2022.

Celui qui a passé les six dernières années dans l’uniforme du Canadien a amassé 16 points en 46 matchs de saison régulière en 2020-2021. Il a également ajouté six points en 22 rencontres éliminatoires.

