Pique-niques humoristiques

Le ComediHa! Fest-Québec a pris son envol mercredi et se poursuit jusqu’au 28 août, proposant cette année une série de spectacles d’humour et d’événements gratuits, dont le volet extérieur Ciné Pique-nique (dès le 5 août), qui se déroulera à la place George-V. Lors de ces soirées qui débuteront à 18 h ou à 21 h (deux plages horaires possibles), les participants qui auront réservé leur table de pique-nique (quatre personnes) seront invités à emporter leur repas maison ou des plats à emporter concoctés par des restaurateurs locaux, puis à casser la croûte en plein air tout en se divertissant.

En effet, ils pourront assister à la projection de films québécois parmi les classiques pour la famille et les comédies cultes (Bach et Bottine, Menteur, Elvis Gratton, Félix et le trésor de Morgäa, etc.) ou à la diffusion d’un spectacle en direct (Show mystère, Vendredi Tandem, Gala ComediHa! animé par P-A Méthot, ComediHa! Club « best of » animé par Dominic et Martin ).

Pour connaître l’ensemble de la programmation et réserver vos places : comedihafest.com. De plus, abonnez-vous à Comediha.tv pour accéder aux représentations via le web et téléchargez l’application mobile Comediha.tv pour ne rien manquer où que vous soyez !