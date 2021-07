Quartiers centraux de Québec: le quartier Montcalm, coloré et savoureux!

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec la SDC Montcalm.

Situé au cœur de la Ville de Québec, le quartier Montcalm conjugue à merveille avec le quotidien de ses résidents et celui de ses nombreux commerçants. Ils sont plus de 200 à proposer des produits et services de toutes sortes. D’ailleurs, l’avenue Cartier est l’une des plus importantes artères commerciales de la région. Parfaite pour une séance de magasinage dans ses boutiques distinctives, les plus gourmands en verront de toutes les couleurs avec les nombreux bistros, restaurants, pubs, bars et cafés. En été, les sympathiques et accueillantes terrasses se prolongent sur la rue, qui devient exclusivement piétonne la fin de semaine. Envie de pique-niquer juste à côté, sur les Plaines d’Abraham? Vous trouverez tout ce qu’il vous faut dans le secteur pour votre arrêt dans le plus grand parc urbain à Québec.

Pas étonnant que l’on surnomme Montcalm le Quartier des arts! Imaginez : plus de 6 théâtres, l’Orchestre symphonique, l’Opéra de Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec, des librairies, des galeries d’art et même... le seul cinéma du centre-ville! Amoureux de la culture, vous serez rassasiés. Même le mobilier urbain transpire l’art. À titre d’exemple, les 34 fameux abat-jours géants couvrant les lampadaires présentent des œuvres d’artistes de Québec. Plusieurs autres œuvres parsèment le territoire. Les Promenades Urbaines vous permettront de les découvrir par le biais de circuits artistiques ou patrimoniaux.

