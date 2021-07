Salut Nathalie

Photo courtoisie

C’est aujourd’hui (de 16 h 30 à 20 h) et demain (de 9 h à 11 h), au Complexe de la Cité, de l’avenue Le Gendre à Québec, que la famille de Nathalie Parent (photo) recevra vos condoléances à la suite du décès subit de celle-ci le 11 juillet dernier à l’âge de 51 ans. Selon les mesures en vigueur, une rotation de 50 personnes à la fois sera permise lors des condoléances. Le port du masque sera obligatoire et la distanciation devra être respectée. Une liturgie de la Parole suivra demain, le 31 juillet, à 11 h, en la chapelle du Complexe de la Cité, sur invitation seulement. Mes condoléances encore une fois à toute la famille.

Le doyen des restaurateurs

Michel Moreau (photo) célèbre aujourd’hui son 85e anniversaire de naissance, ce qui en fait, selon toute vraisemblance, le doyen des restaurateurs de Québec. Qui plus est, Michel célèbre aussi cette année ses 60 ans en restauration à plein temps. À l’âge de 25 ans, en 1961, et jusqu’à 1973, il était aux commandes du restaurant Chez Camille (situé sur le chemin Sainte-Foy, non loin de l’église du Très-Saint-Sacrement de Québec), le restaurant de ses beaux-parents, et depuis 48 ans, il est le propriétaire et président de La Tyrolienne (derrière l’édifice Jules Dallaire de l’arrondissement Ste-Foy), véritable institution spécialisée dans la fondue, les grillades et les fruits de mer. La santé de Michel est toujours bonne, ce qui lui permet de jouer encore au tennis et au golf. Bonne fête et bravo Michel !

Double anniversaire

L’année 2021 est sans contredit une année marquante pour François Blais (photo), chef propriétaire du Bistro B, qui célèbre les 10 ans de son restaurant sur l’avenue Cartier et, par le fait même, ses 30 ans de carrière. François Blais est une référence dans l’industrie de la restauration et il contribue assurément à faire de la scène gastronomique de Québec ce qu’elle est aujourd’hui. Après 10 années passées au Panache de l’Auberge Saint-Antoine, François Blais ouvrait les portes du Bistro B, le 22 juillet 2011. Rappelons que ce restaurant était l’un des premiers à démocratiser la gastronomie avec son concept de « bistro de quartier branché » et sa cuisine centrale entièrement ouverte permettant de voir la brigade en action. Bravo, François, pour ce double anniversaire !

En souvenir

Le 30 juillet 2020. La mission Mars 2020 de la NASA est lancée sur une fusée Atlas V depuis la station spatiale Cape Canaveral. Mars 2020 est une mission de « rover » martien faisant partie du programme d’exploration du programme de Mars de la NASA qui comprend le « rover » Perseverance et le petit hélicoptère coaxial et robotique Ingenuity.

Anniversaires

Sébastien Chamberland (photo), conseiller politique de Mario Asselin, député de la circonscription de Vanier-Les Rivières (CAQ), 45 ans...Hilary Swank, actrice américaine, 46 ans...Réal Cloutier, joueur de hockey de l’AMH et de la LNH (1974-85: Nordiques, Sabres) 65 ans...Michel Lizotte, courtier immobilier chez Remax Premier choix (2003) 73 ans...Jean Reno, acteur français, 73 ans...Arnold Schwarzenegger, acteur américain, 74 ans....Ross Chicoine, courtier immobilier agréé, membre à vie de l’Association International des Clubs Lions, 77 ans...Paul Anka, chanteur compositeur canadien, 80 ans.

Disparus

Le 30 juillet 2016 : Derek Hatfield (photo), 63 ans, navigateur canadien qui a remporté en 2002 la course « Around Alone » en classe 3 avec des bateaux de type Open 40... 2019 : John "Jack" Petroske, 84 ans, hockeyeur américain, médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 1956... 2018 : Michael A. Sheehan, 63 ans, auteur américain et analyste terroriste pour NBC News... 2015 : Lynn Anderson, 67 ans, chanteuse de musique country américaine... 2014 : Robert Drew, 90 ans, réalisateur américain de documentaires... 2013 : Verna Young Orsini, 75 ans, mère de l’animatrice et comédienne Marina Orsini... 2012 : Suzanne Martel, 87 ans, romancière et auteure québécoise... 2007 : Ingmar Bergman, 89 ans, cinéaste suédois... 2007 : Bill Walsh, 75 ans, ex-entraîneur-chef des 49ers de San Francisco... 2006 : Al Balding, 82 ans, golfeur professionnel de la PGA... 2003 : Yves Laforest, 47 ans, 1er québécois à franchir l’Everest... 1991 : Maurice Côté, 65 ans, échotier pendant 27 ans au Journal de Montréal.