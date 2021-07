SNC-Lavalin vend ses activités de pétrole et gaz

SNC-Lavalin a annoncé vendredi par communiqué la conclusion de la vente d’une part importante de ses activités dans le cadre d’un accord avec la multinationale Kentech Corporate Holdings.

La firme d’ingénierie montréalaise a précisé que la part restante de la vente sera parachevée d’ici la fin du troisième trimestre 2021.

À elle seule, cette partie qui concerne les activités saoudiennes représente le quart des produits tirés des activités d’hydrocarbures du secteur des Ressources de SNC-Lavalin.

«La clôture de la vente d’une part importante de nos activités de pétrole et gaz du secteur Ressources marque une autre étape importante d’un parcours qui a commencé il y a deux ans, au moment où nous avons annoncé pour la première fois notre initiative stratégique visant à simplifier nos activités et à réduire davantage les risques pour notre entreprise», a indiqué Ian Edwards, président et chef de la direction du Groupe SNC-Lavalin inc.

Le géant québécois de l’ingénierie veut ainsi se concentrer sur ses services professionnels d’ingénierie et la gestion de projet.

«Nous avons réorienté nos activités pour nous concentrer sur la croissance de notre offre de services d’ingénierie de base qui présentent un potentiel élevé, notamment nos secteurs de l’Ingénierie, conception et gestion de projet, de l’Énergie nucléaire et des Services d’infrastructures», a ajouté M. Edwards.