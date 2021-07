Soccer aux Jeux de Tokyo: Stephanie Labbé propulse les Canadiennes dans le carré d’as

Magistrale devant son filet, la gardienne Stéphanie Labbé a permis au Canada de vaincre le Brésil 0(4) à 0(3) en tirs de barrage et d’obtenir une place dans les demi-finales du tournoi olympique de soccer féminin, vendredi, aux Jeux de Tokyo.

En retard au pointage pendant l’étape ultime de ce duel, la native d’Edmonton a d’abord effectué un arrêt contre la quatrième tireuse adverse et a ainsi nivelé les chances. La Québécoise Vanessa Gilles a ensuite mis le ballon dans le fond du filet brésilien et la pression de la victoire s’est de nouveau retrouvée sur les épaules de Labbé.

Sur la cinquième tentative brésilienne, la gardienne s’est lancée sur sa gauche et a fait l’arrêt sur une frappe d’Andressa Alves da Silva. L’explosion de joie s’en est suivie dans le camp canadien et la capitaine Christine Sinclair a laissé échapper un soupir de soulagement. La meilleure buteuse de l’histoire de l’unifolié avait été la seule à rater sa chance en tir de barrage chez les Canadiennes.

En plus de sa brillante performance en fusillade, Labbé a aussi été spectaculaire en temps réglementaire et en prolongation. Elle s’est notamment distinguée à la 119e minute, en volant un but à la nation que le Canada avait vaincue pour la médaille de bronze à Rio (2016).

Dans le carré d’as, les Canadiennes se frotteront aux gagnantes du duel entre les États-Unis et les Pays-Bas.

