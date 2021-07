Un été fromagé

Gratiné sur un steak, grillé sur le barbecue, fondant dans un hamburger, enfilé sur une brochette de légumes, parsemé sur une salade, en hors-d’œuvre... Même l’été, on fond pour le fromage.

La touche finale

Fait en acier inoxydable et en bois d’acacia, ce très élégant accessoire s’invite sur votre table dans la cour ! Il permet à la fois de râper votre fromage préféré et d’en assurer le service. Utilisez-le pour rehausser une salade fraîche ou des pâtes estivales en les saupoudrant d’un soupçon ou d’une montagne de fromage.

linenchest.com > 19,95 $

Dans la boîte

Puisque les tacos, les fajitas et les pizzas font partie des nombreux plats incomplets sans fromage, ayez toujours une râpe et une brique de cheddar ou de mozzarella sous la main. Celle-ci crée des résultats granuleux, fins et superfins, alors que son récipient permet de mesurer, de présenter et de garder la fraîcheur de ce qu’il contient.

walmart.ca > 20,47 $

Sur toutes les tables

Parce que les innombrables fromages d’ici et d’ailleurs accompagnent délicieusement tous les repas estivaux, cet ensemble de trois couteaux Laguiole par Jean Dubost devrait se retrouver souvent au centre de votre table cette saison. Ainsi, tous les invités pourront trancher les morceaux qui leur donnent faim, pour garnir leur assiette.

linenchest.com > 69,95 $

À l’apéro

Un cocktail à la main à l’heure de l’apéro, l’autre demeure libre pour piquer et manger quelques morceaux de fromage à l’aide d’un de ces bâtonnets de fantaisie pratiques et réutilisables. Qu’attendez-

vous pour couper en dés une alléchante sélection de fromages d’ici prêts à être dévorés ?

linenchest.com > 19,95 $

Une ou deux tranches ?

Que ce soit une pointe d’un fromage à pâte molle ou un bloc de fromage à pâte ferme, les deux peuvent être tranchés avec cet accessoire doté d’un fil résistant et d’une plaque tranchante en acier inoxydable de Starfrit. Un incontournable pour les amateurs de cheeseburgers et de sandwiches décadents, qui pourront même personnaliser l’épaisseur de leur tranche en ajustant l’angle de la poignée.

starfrit.com > 7,99 $