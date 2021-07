BERGERON, Madeleine Daigle



À l'IUCPQ, le 22 juillet 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Madeleine Daigle, épouse de feu monsieur Léonard Bergeron. Elle était la fille de feu Joseph Daigle et de feu Zénaïde Garneau. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures, native de St-Flavien où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle laisse dans le deuil ses fils Denis (Nathalie Fortin), Normand; ses deux petites-filles Janelle et Melina Bergeron. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs tous décédés : Gérard (feu Jeanne Faucher), Liliane (feu Philippe Desrochers), Joseph (feu Lydia Blouin), Marie-Louise (feu Victorien Demers), Marie-Rose (feu Octave Sévigny), Marie-Anne (feu Lucien Daigle), Monique (feu Philidore Talbot), Omer; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron : feu Aimé (feu Louise Groleau), feu Armand (feu Alice Lambert), feu Évariste (feu Lucienne Dubois), feu Adolphe (feu Yvonne Côté), feu Gérard-Raymond (Irène Gingras). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel du Manoir Le Verger de St-Augustin-de-Desmaures ainsi qu'à tout le personnel du département de gériatrie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8 ou à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière J-9000, Québec (Qc) G1J 2G3.