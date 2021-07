FOURNIER, Yvon



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 24 juin 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Yvon Fournier, époux de dame Madeleine Laverdière. Il était le fils de feu d'Ernest Fournier et de feu d'Elizabeth Guimont. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 13 à 15 heures, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles suivant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Madeleine Laverdière, ses enfants: François (Chantal Journault), Éric (Julie Lauzon), Mélanie (Luc Francoeur); ses petits-enfants: Kevin, Stéphanie, William, Alexia, Charles-Étienne et Jérôme; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (feu Raymonde Ricard), feu Jacqueline, feu Gaston (feu Marguerite Drolet), feu Charles-August, feu Roland (feu Marthe Godbout), Robert (feu Lucille Couture), Monique (feu Gaston Veilleux), Gilberte (feu Roger Saillant), Dominique, Jacques (feu Jackie), feu Jean-Guy (feu Michelle Jobin), feu Denise, feu Thérèse; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laverdière: Cécile (Marc Martel), feu Colette (Roger Caron), feu Monique, Rita (feu Charles Poulin), Gaston (Réjeanne Roy), Denis, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier les départements des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. ainsi que le CLSC La Source de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Fonds Luce-Auger pour les soins palliatifs via la Fondation de l'institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, tel: 418-656-4999, https://fondation-iucpq.org.