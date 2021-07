TREMBLAY, Annick



Soudainement, le 24 juillet 2021, à l'âge de 38 ans, est décédée Annick Tremblay, fille de Manon Tranquille (Michel Nadon) et Richard Tremblay (Sylvie Laflèche). Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son conjoint Jérôme, sa fille Marie-Ana, son frère Eric (Geneviève) et Nathaniel, son frère Gabriel, ainsi que ses beaux-parents Jean-Denis et Yvonne Demers, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs oncles, tantes, parents, ainsi que sa grande amie Lyne Crevier et plusieurs amis. La famille recevra les condoléancesdePour exprimer vos sympathies, des dons à Deuil-Jeunesse, 8007 boulevard Mathieu, Québec, Québec G1G 3M1 seraient appréciés.Pour renseignements: