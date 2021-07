GAGNON, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès à Québec de monsieur André Gagnon, agronome, le 21 juin 2021, à l'âge de 89 ans. Il était le fils de feu Émery Gagnon et de feu Aurore Rompré.de 13h à 15h.André laisse dans le deuil, outre son épouse depuis plus de 61 ans, madame Marthe Arsenault; ses fils : Gilbert (Maurice Laplante) et Vincent, sa petite-fille adorée Béatrice; ses frères et sœurs : Marie-Laure (Gérard Massicotte), Liliane, Gérald (Mary Morrison), Florian (Mariette Hains), Normand (Lise Frigon), Roland (Nicole Duplessis), Clémence (Lucien Gagnon), Michel (Noëlla Gravel) et René (Nathalie Paquette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Arsenault : Marielle (Louis Arsenault), Hilaire (Claire Henry), Denis (Émilienne Henry) et Rosaire, prêtre, ainsi que nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé; ses sœurs : feu Olive (feu Claude Croteau), feu Réjeanne (Pierre Lefebvre), feu Raymonde et feu Micheline (Yves Quévillon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Arsenault : feu Gaston (feu Hilda Bourdages), feu Delphis (feu Paula Poirier), feu Paulette (feu Gérard Arsenault), feu Jeannine, feu Maurice (feu Gilberte Tremblay), feu Jean-Luc (feu Francine Arsenault), feu Bruno (Lise Flynn) et feu Pierre-Gilles (Fernande Cayouette). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Chartwell Manoir Archer ainsi que le personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en cardiologie de la Fondation IUCPQ. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, chemin Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8 ou par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org.