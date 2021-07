FORTIER, Adrienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 juillet 2021, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Adrienne Fortier, épouse de monsieur Lucien Bélanger, fille de feu Laval Fortier et de feu Thérèse Hébert. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lamercredi, le 4 août 2021 de 19h00 à 21h00 et jeudi à compter de 13h00.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil outre son époux, Lucien Bélanger, ses enfants : Marie-Ève Bélanger (Guillaume Côté), Isabelle Bélanger (Olivier Marcoux) et Dany Bélanger; ses petits-enfants : Marie-Philip, Alexanne, Léonie et Éliot ainsi que ses filleuls : Magalie Roy et Guillaume Marceau-Fortier. Elle était la sœur de : Claire (Adrien Bourgelas), Marielle (Jean-Marie Larochelle), Yvon, Pierre (Lucille Marceau) et Lucie. De la famille Bélanger, elle était la belle-sœur de : Fernande (Jean-Paul Godbout), Diane (André Godbout), Yvon (Rachel Morin) et Clémence (Michel Roy). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Site internet : https://www.cancer.ca