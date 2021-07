LABRIE, Sébastien



À Lévis, le 24 avril 2021, à l'âge de 36 ans, est décédé Sébastien Labrie, conjoint de Maude Alexandre, fils de Martine Goupil et Simon Labrie. Il demeurait à Lévis (secteur Lauzon). Il laisse dans le deuil outre sa conjointe et ses parents, sa belle-fille: Rebecca Samson-Alexandre, ses beaux-parents: Suzan Guimont (Michel Michaud) et Jean-Robert Alexandre; sa grand-mère Alice Fortier; sa belle-soeur: Anne-Marie (Xavier Wilson-Lecours); ses neveux et nièces: Gabriel et Coralie Wilson-Lecours; ses oncles et tantes de la famille Goupil: Marie-Claire (Donald), Laurier (Rosanne), Francoise (Maurice), Roger (Nicole), Henri-Louis (Chantal), Réjeanne (Léo) Marjolaine (Martial), Damien (Katy), Caroline (Renaud), Fernand et Sylvain; de la famille Labrie: Jean-Guy (Solange Lessard), Léo (Carmen Blanchet), Francine (Jean-Guy Lapointe), Léonne ( Gilbert Labrie), Gilles, Luc (Louise Fradet) ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et nombreux ami(e)s.