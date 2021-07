LANGLAIS, Jean-Claude



À l'hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 15 juillet 2021, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Langlais, époux de madame Cécile Mottard, fils de feu madame Léontine Verret et de feu monsieur Édouard Langlais. Il demeurait à Val-Bélair.Il laisse dans le deuil outre son épouse Cécile, ses enfants : Cynthia (Steeven Paquette), Dave (Mélissa Pelletier); ses petits-enfants adorés : Kelly-Anne, Denovan et Alicia; son filleul Sébastien Mottard (Camille Alberti), sa sœur (feu Claudette Langlais), ses beaux-frères et belles-sœurs : Maurice (Louisette Bouffard), feu Michel (Lise Lamothe), feu Robert, Thérèse et Gérard (Suzanne Michaud) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau. Et du CLSC Jacques Cartier, le Dr Sarah Smith et Karine Lalonde.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web :www.cancer.ca.