MOISAN, L'Honorable Jean

Après une longue maladie, le 24 juillet 2021, est décédé à Québec entouré des siens, l'Honorable Jean Moisan, juge retraité de la Cour supérieure du Québec et ad hoc de la Cour d'appel.le jeudi le 5 août 2021, de 19h à 21h.La famille vous accueillera une heure avant les funérailles.Il laisse dans le deuil son épouse en premières noces feu Marguerite Huard et en secondes noces Suzanne Girard; ses enfants: Hugues Moisan (Maryse Poirier), Isabelle Moisan (Michel Côté), Daniel Moisan (Chantale Albert), René Moisan (Isabelle Cornaz) et Jérôme Moisan (Katharine Rechico); ses petits-enfants: Maxime (Camille Troude), Xavier (Roxanne Charron Thérien), Sandrine, Louis, Émilie, Laurent, Aurélie, Simon et Bernard; ses arrière-petits-enfants: Gustave, Léanne et Renaud; ses sœurs: Madeleine et feu Rollande; ses frères: feu Gustave (feu Yvette Gagné), feu Clément (Renate Hildebrand); les enfants de Suzanne: Claude Bergeron, Ève Bergeron, Annie Bergeron (Robert Lavoie) et Odile Bergeron (Jean Bédard); ses petits-enfants: Pierre-Hugues et Frédérique et Vincent; sans oublier ses autres parents et amis. Au début de sa carrière, il a été l'un des fondateurs de l'Étude Moisan, Bellavance, Aubert et associés à Arthabaska. Actif au Barreau, il a été membre de divers comités, examinateur et Bâtonnier de la section Arthabaska (1970-1973) et Bâtonnier du Québec pour l'exercice 1972-1973. Nommé au titre de Conseiller de la Reine en 1973, l'Honorable Jean Moisan accéda à la fonction de Juge à la Cour supérieure du Québec, fonction qu'il occupa de 1975 à 1995, incluant un séjour de trois ans comme Juge ad hoc à la Cour d'appel du Québec. Il poursuivit sa carrière par la suite en tant qu'arbitre et médiateur en matière civile et commerciale de même qu'avocat conseil et commissaire enquêteur. L'Honorable Jean Moisan a enseigné le droit civil à la Faculté de droit de l'Université Laval. Il a présidé deux commissions d'enquête: la Commission Moisan sur des allégations relatives à la divulgation de renseignements fiscaux et de nature confidentielle en 1999 et la Commission d'enquête sur les contributions illégales de sociétés liées au scandale des commandites en faveur des partis politiques provinciaux en 2006. En 2008, il recevait du Barreau la distinction d'avocat émérite en " reconnaissance officielle des mérites, du succès et de l'excellence de sa vie professionnelle ". La famille tient à remercier le personnel et la direction du Centre d'hébergement du Boisé, pour l'excellence des soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale, 1670, rue Dina-Bélanger, Québec, (QC) G1S 0A5 ou en ligne à www.apacn.org. 418-688-1511. Ne pas envoyer de fleurs.