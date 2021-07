CHAMPAGNE, Eugène



Au CHSLD de Golden Colombie-Britannique, le 3 janvier 2021, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédé monsieur Eugène Champagne. Il était le fils de feu monsieur Émery Champagne et de feu madame Ida Cloutier. Il demeurait à Golden Colombie-Britannique.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h 30.Il était le frère: de feu Philippe (feu Aline Gingras), feu Joseph, feu Léon (feu Jeannine Fournier), feu Yvonne ( feu Lionel Goguen), feu Jeanne (feu Claude Robert), feu Paul (Denise Berthiaume), feu Laval (Véronique Brouard, (feu Roméo Jacques), feu Thérèse (feu Dorilas Maheux), feu Adrien (feu Micheline Fillion), feu André (feu Jeannine Larose), sœur Madeleine SSCM, feu Benoît (feu Denise Berthiaume); ses demi-frères: feu Raymond Nolin, feu Noël Nolin(feu Simone Malenfant) et feu Gérard Nolin (feu Laure-Ida Gagnon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Golden pour tout le dévouement les bons soins prodigués et également monsieur Richard Michaud pour son soutien et ses nombreuses visites de réconfort durant sa longue maladie.