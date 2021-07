MAHEUX, Janine



À Lévis, entourée de l'amour des membres de sa famille, est décédée dame Janine Maheux, épouse de feu monsieur Marc Anctil.Selon ses dernières volontés, madame Maheux a été incinérée et c'est dans l'intimité que se réuniront les membres de sa famille pour une liturgie de la Parole. Elle était la mère de Denis et la grand-maman de Charles, les amours de sa vie. Elle laisse également dans le deuil Nancy, la mère de Charles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Anctil, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Maheux et Anctil et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendresde 9 h à 10 h 45 auLes cendres seront par la suite déposées au cimetière Mont-Marie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site Web : www.coeuretavc.ca