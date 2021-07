MOREAU, Guy



À l’hôpital Cité-de-la-Santé de Laval, le 26 juillet 2021, est décédé Monsieur Guy Moreau à l’âge de 87 ans et 11 mois. Né à Québec, a grandi à St-Apollinaire, il était le fils de feu Alexina Demers et feu Alfred Moreau. Il laisse dans le deuil et une infinie tristesse sa tendre épouse des67 dernières années, Gabrielle Bergeron (feu Émilia Masse et feu Delphis Bergeron), ses enfants si précieux, Stéphane Moreau et Nathalie Moreau (Stéphane Chénier), sa petite-fille, son soleil depuis 17 ans, Sarah Villeneuve, sa belle-soeur adorée, Lucille Bouchard (feu Henri Moreau), son filleul et son neveu toujours attentionnés, Bernard Rousseau (Reine Malo) et Ghislain Moreau (Lucie Bédard), de même que de nombreux neveux et nièces qu’il a chéris ainsi que plusieurs amis fidèles. Un remerciement particulier à sa nièce, Nicole Moreau (Réjean Martin) pour le soutien moral et les précieux conseils dans les dernières semaines.La famille sera présente à partir de 13h00 pour recevoir les condoléances. Dû aux consignes gouvernementales, seules les personnes invitées par la famille pourront être présentes. La famille souhaite remercier chaleureusement tout le personnel infirmier du 4e Ouest-Nord de la Cité-de-la-Santé de même que la fabuleuse équipe de médecins internistes (Dr Lavoie, Dr Dandavino, Dr Grenier, Dr Haddad sans oublier Dr Mainville, Dre Larocque et Dr Couture ainsi que Manon Aubin, infirmière, et son équipe de soins à domicile du CLSC Ruisseau-Papineau pour les extraordinaires soins prodigués. Pour ceux qui le désirent, des dons à la Fondation de la Cité de la santé https://fondationcitedelasante.com/ seraient grandement appréciés.