LAFLEUR, Claude

À son domicile, le 17 juillet 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Claude Lafleur. Né à Beauport, le 24 janvier 1946, il était le fils de feu dame Alice Latour et de feu monsieur François-Xavier Lafleur. Il demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àLes cendres seront par la suite déposées au cimetière de Beauport (boul. Raymond). Monsieur Lafleur laisse dans le deuil son fils unique Steves (Manon Bilodeau); ses 2 petits " papou " : Raphaël et Alexis; son amie de cœur Claudette Racine; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Yolande (feu Roger Doucet), Huguette (feu Gaston Deblois), Réjeanne (feu Guy Samson), Roland (Véronique Couturier), Denise (feu Italo Dassié), Nelson (Nicole Ferland), Liette (Serge Roger), France, Micheline (Terry Lowe), Pierrette Bélanger (feu Paul-André) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.