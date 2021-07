DIONNE, Père Rolland s.s.s.



Au Centre de soins Oasis des Jardins d'Evangéline, 2500 rue Camille Lefebvre, Québec, le mercredi 6 mai 2020 est décédé des suites du Covid 19 le Père Rolland Dionne, âgé de 90 ans, de la Congrégation du Très Saint-Sacrement. Né à St Philippe-de-Néri, il était le fils de Féréol Dionne et de Marie-Anne Massé.et de là au cimetière Belmont. Outre sa communauté religieuse, le Père Rolland laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Raymond (Jeanne St-Onge) Gilbert (Françoise Bois) Fernande sscm. Cécile o.s.u. Robert (Ginette Clément) une belle-sœur Caroline Nadeau (feu Jean). Il a aussi rejoint René et Marie amj. Il laisse aussi de nombreux cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que de nombreux ami(e)s, spécialement ceux et celles qui l'ont connu et qui ont été marqués par sa longue activité missionnaire en Afrique. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.