TURMEL, Jacqueline Bibeau



À Québec, le 17 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jacqueline Bibeau, épouse de feu monsieur Jean-Claude Turmel, fille de feu Wilfrid Bibeau et de feu Blanche Pelosse. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Guylaine et Danyel (Marie-Claude Chabot); ses frères et sœurs: Réjeanne, Réal (Annonciade Chénier), Lorraine, France (Jacques Légaré) et Roger (Lucette Poirier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Raymond Matte, Denys Turmel, Louise Michaud et Denise Montpetit, sa filleule Audrey Turmel, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont sa bonne amie Nadine Fontaine et sa fille Nadeige. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Ste-Foy, Sillery pour tous leurs bons soins, engagement et soutien exceptionnel qui lui a permis de nous quitter sereine avec dignité ainsi qu'à l'équipe de l'Agence Harfand Santé pour leur professionnalisme et humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à SOS Miss Dolittle (le centre d'aide pour animaux sauvages), www.sosmissdolittle.com, 175, chemin du Bras, Saint-Henri (Québec), G0R 3E0.