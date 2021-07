PROVOST-GOSSELIN, Madeleine



À Québec, le 4 juillet 2021 est décédée, à l'aube de ses 100 ans, Madame Madeleine Provost, épouse de feu monsieur Raoul Gosselin, fille de feu Auguste Provost et de feu Mérilda Vallières.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 14 h 45.. L'inhumation des cendres suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses filles Lily Gosselin (André Bernard), Marcelle Gosselin (Jean-Yves Bélanger) et Évelyne Gosselin; ses petites-filles: Maude Bernard, Émilie Roy (Olivier Lachance), Camille Roy (Charles-André Sutton), son arrière-petite-fille Sophie Lachance; sa soeur Nicole Bouffard (André Morency). Aussi, de précieux parents, neveux et nièces, cousins et cousines de même que plusieurs ami(e)s de longue date. Elle était la soeur de feu Françoise Provost (feu Maurice Breton), feu Auguste Provost (feu Thérèse St-Louis) feu Lionel Bouffard, feu Léonard Bouffard (feu Gisèle Pouliot), feu Jeannine Bouffard (feu René Ferland), feu Gertrude Bouffard (feu Jean-Yves Morin), feu Roger Bouffard (feu Micheline Bouchard) et Nicole Bouffard (André Morency). La famille remercie de tout cœur le personnel des soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement, leur empathie et leur constant soutien.