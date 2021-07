FRANCOEUR, Raymond



Au CHSLD La Vigie St-Augustin, le 12 avril 2021, est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur Raymond Francoeur. Il était le fils de feu monsieur Arthur Francoeur et de feu dame Isabelle McBrearty. Monsieur Francoeur laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Tommy Morin), Lucie, Marc (Linda Thériault), Nathalie (Marc Losier), Jean; la mère de ses enfants Alice Paradis; son petit-fils Alexandre Joly (Marie-Pier Landry). Il laisse aussi sa compagne des 20 dernières années Rose-Edmée Day ainsi que ses enfants; sa sœur et ses frères: Elsey, Gérald, Denis, leur conjoint et ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera le vendredi 6 août à compter de 19h à laLes heures de visites sont de 19h à 21h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Nouvelle. La direction des funérailles a été confiée à la