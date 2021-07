Concours vaccinal: près 630 000 inscriptions vendredi

L’ajout de nouveaux prix au concours «Gagner à être vacciné» semble avoir convaincu plusieurs Québécois à s’inscrire vendredi.

Selon les chiffres obtenus samedi par TVA Nouvelles, 629 287 personnes ont ajouté leur nom au tirage, soit le double des journées précédentes.

Au total, 2,2 millions de personnes ont participé à la loterie vaccinale dans l’espoir de remporter un des prix.

Si cette hausse a coïncidé avec l’annonce des nouveaux prix à gagner, d’autres facteurs peuvent avoir influencé les gens à s’inscrire.

IMPORTANT | 👉 À noter: plusieurs courriels ont aussi été envoyés hier + le site web fonctionnel. Aucune panne majeure. @tvanouvelles @sante_qc https://t.co/mYAhlxq2LM — Andy St-André (@andystandreTVA) July 31, 2021

Plusieurs Québécois vaccinés ont notamment reçu un courriel les avisant que le concours était ouvert.

Le site d’inscription fonctionnait également mieux vendredi, après avoir éprouvé plusieurs problèmes depuis l’ouverture des inscriptions.

- D’après les informations d’Andy St-André

LISTE DES PRIX AU CONCOURS «GAGNER A ETRE VACCINE»

• Quatre lots de 150 000 $ en argent

• Un tirage d’un lot de 1 million $

• Un vol d’une durée de 90 minutes pour le gagnant et six invités sur un jet d’affaires Bombardier de classe mondiale, produit au Québec et alimenté par du carburant d’aviation durable. Départ de Montréal ou de Québec;

• Un forfait tout inclus de 7 nuits pour deux personnes au Sandos Cancun Lifestyle Resort, à Cancún, incluant les vols aller-retour en classe économique, offert par Air Canada;

• Un bon de voyage pour deux personnes pour un vol aller-retour en classe affaires vers n’importe quelle destination desservie par Air Canada;

• Dix bons de voyages pour deux personnes pour un vol aller-retour en classe économique vers n’importe quelle destination au Canada desservie par Air Canada;

• Trois prix de 100 000 points bonis Aéroplan, offerts par Air Canada;

• Cinq adhésions au programme Aéroplan, statut 50 k, offertes par Air Canada.

POUR LES JEUNES ENTRE 12 ET 17 ANS

• Huit bourses d’études de 10 000 $

• Seize bourses d’études de 20 000 $