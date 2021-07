Dix autres vins pour bien profiter des vacances

La belle saison se poursuit pour notre plus grand bonheur. Pour les chanceux qui sont en vacances, voici dix suggestions estivales qui devraient rendre vos journées encore plus agréables. Et pour ceux qui, comme moi, continuent de travailler, gâtez-vous et prenez-en deux bouteilles. Vous le méritez aussi!

Buvez moins. Buvez mieux.

Mas Carlot, L'Irrésistible 2020, Costières-de-Nîmes, Frances

20,45 $ - Code SAQ 13559621 – 13,5 % - 1 g/L – Biologique

Contrairement à ce qui est indiqué sur le site de la SAQ, il s’agit bien d’un vin des Costières-de-Nîmes, appellation située tout au sud des côtes du Rhône. Du grenache 100% donnant un rosé juteux et succulent. Du fruit et des épices. Miam !

*** $$

Vida Organica, Sauvage Chardonnay 2020, Mendoza, Argentine

17,10 % - Code SAQ 14306810 – 13,5 % - 1,6 g/L – Biologique

Convaincant avec ses parfums de poire, de miel et de beurre frais, ce chardonnay argentin élaboré par la famille Zucardi en offre beaucoup pour le prix. C’est rond, beurré, tout en gardant une bonne vivacité. Impeccable.

** 1⁄2 $ 1⁄2

Weingut Geyerhof, Rosensteig Grüner Veltliner 2019, Kremstal, Autriche

24,70 $ - Code SAQ 12676307 – 12,5 % - 3,5 % - Biologique

Voici le parfait vin d’été! Du grüner qui vibre tant au nez qu’en bouche. Un peu de réduction à l’ouverture, mais le tout se dissipe rapidement. Des notes de lime, de lys et d’abricot. Matière énergique. Très rafraîchissant. La bouteille se siffle rapidement.

*** $$

Marc Kreydenweiss, Kritt Pinot Blanc 2019, Alsace, France

26,05 $ - Code SAQ 14723912 – 13 % - 4 g/L – Biologique

Par l’un des meilleurs producteurs d’Alsace, ce pinot blanc se démarque par ses parfums aguicheurs de fruits blancs, d’épices et de fleur. C’est ample, précis et d’une grande sapidité. Bien sec, il fera malheur à l’apéro.

*** 1⁄2 $$ 1⁄2

Mas des Capitelles, La Catiède 2019, Faugères, France

19,55 $ - Code SAQ 12798742 – 14 % - 1,4 g/L – Biologique

Il faudra faire vite pour mettre la main sur ce petit bijou languedocien. Carignan, grenache, mourvèdre, syrah chantent à l’unisson un rouge bourré de soleil. Fruits noirs, laurier, eucalyptus. C’est joufflu avec des tanins généreux. L’ensemble demeure d’une buvabilité remarquable.

*** $$

Naturamania de Coupe-Roses 2019, Vin de France

20,75 $ - Code SAQ 14031941 – 13 % - 1,2 g/L – Biologique

On reste dans le sud de la France avec cette nouveauté élaborée par Françoise Frissant et sa fille Sarah du Château Coupe-Roses, dans le Minervois. Un vin nature charnu et bien maîtrisé avec ses notes de violette, de cassis et de poivre. À servir rafraîchit pour l’apprécier pleinement.

*** $$

J.L. Chave Sélection, Mon Coeur 2019, Côtes du Rhône, France

24,45 $ - Code SAQ 10330433 – 14,5 % - 2 g/L

C’est toujours un achat à faire les yeux fermés. L’activité de négoce de la famille Chave, à Hermitage, est d’une qualité constante et enviable. Un fruité énergique, tout en fraîcheur malgré la finale légèrement capiteuse. On en redemande! Disponible aussi en magnum (52$ - Code SAQ 14734478), une belle option quand on est nombreux à table.

*** $$

Domaine Belle, Cuvée Louis Belle 2017, Crozes-Hermitage, France

39,00 $ - Code SAQ 917484 – 14,5 % - 2 g/L – Biologique

Un des meilleurs producteurs sur Crozes, une appellation située dans le nord des Côtes-du-Rhône. Un 100% syrah qui se dévoile doucement, mais avec une assurance certaine. Un style classique avec une matière riche, mais concise. Des tanins élégants et une longue finale savoureuse. Beau potentiel de garde.

*** 1⁄2 $$$

Maison Roche de Bellene, Cuvée Réserve 2019, Bourgogne, France

22,30 $ - Code SAQ 12577683 – 13 % - 2 g/L

Le talentueux et inspiré Nicolas Potel nous propose à nouveau un bourgogne de négoce des plus recommandables. On devine les petits fruits rouges et une touche végétale. Belle ampleur pour la matière au fruité juste. C’est gouleyant et fort agréable à boire. Parfait pour l’été après 45-60 minutes au frigo.

** 1⁄2 $$

Domaine François Gay et Fils, Savigny les Beaune 2016, France

46,00 $ - Code SAQ 12582773 – 12,5 % - 1,5 g/L

Que du bonheur. Bien parfumé, tout en finesse. Un fruité croquant. C’est léger, précis tout en présentant une finale sapide et assez longue. Excellent millésime. Le vin devrait arriver en succursale à partir de la semaine prochaine. Un must pour tout amateur de bourgogne!

**** $$$$

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.