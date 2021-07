CARON, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur André Caron, époux bien-aimé de dame Lucille Noreau, fils de feu monsieur Maurice Caron et de feu dame Thérèse Bélanger. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille; ses fils : Guy (Marie-Claude Fecteau) et Benoît (Myreille Côté); ses petits-enfants : Virginie, Gabriel, Éloïse et Annabelle; ses frères : feu Pierre (Jeanine Maranda) et Jean (Nicole Leclerc); sa sœur : Louise (Bernard Desrochers) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Noreau : feu Raymond (Huguette Giroux), feu Yvon (Monique Thibault), Claudette, Murielle (feu Paul-Émile Latouche), feu Pierre, Laurent (Bjeorna Janitz), Richard (Laura Barter), Denis (feu Nicole Richard), Serge (Claudine McNicoll), feu Marc (Louise Beaudry, Benoît Poulin) et Claire (Richard Dumont); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s auxquels il était très attaché. La famille tient à remercier le personnel dévoué des soins palliatifs de l'unité de cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fibrose Kystique Québec, 227-2750 Ch. Ste-Foy, Québec, QC G1V 1V6, Tél. : (418) 653-2086, www.fibrosekystique.ca.