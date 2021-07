En cinq jours, son fiancé, sa mère et sa grand-mère meurent de la COVID-19

Une Floridienne a connu une semaine particulièrement éprouvante après que son fiancé, sa mère et sa grand-mère sont tous morts en l’espace de cinq jours après avoir contracté la COVID-19.

«J’ai perdu ma grand-mère samedi dernier, mon fiancé lundi et ma mère jeudi, raconte Tiffany Devereaux à CNN. J’ai dû rater les funérailles de ma grand-mère pour aller à l’hôpital dire au revoir à ma mère.»

Mme Devereaux, qui a elle aussi contracté le virus, mais qui n’éprouve que des symptômes légers, explique que sa vie a complètement basculé.

«Je me sens perdue, complètement perdue. Je ne sais pas quoi penser ni quoi ressentir en ce moment. Je veux ravoir mes proches. Ce sont eux qui ont toujours été avec moi dans les moments les plus difficiles et maintenant ils ne sont plus là», Tiffany Devereaux.

Son fiancé, Britt, n’était âgé que de 35 ans tandis que sa mère en avait 65 et sa grand-mère 85.

Mme Devereaux indique que sa grand-mère avait reçu le vaccin contre la COVID-19, mais que sa santé était déjà précaire. Personne d’autre dans sa famille n’avait été inoculé, cependant.

Réticente à recevoir le vaccin, Tiffany Devereaux assure maintenant qu’elle ira se faire vacciner.

«Le dernier souhait de ma mère et de mon fiancé était que j’aille me faire vacciner. Ils m’ont dit à quel point la maladie était douloureuse», dit-elle.

Jeudi, le président américain Joe Biden a annoncé une nouvelle série de mesures pour inciter la population à recevoir une injection.

Pour Mme Devereaux, elle espère que les gens répondent à l’appel du président pour qu’ils n’aient pas à vivre ce qu’elle a vécu.

«Je veux que tout le monde sache à quel point c’est important», lance-t-elle.

