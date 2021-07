Exprimez-vous vos émotions avec facilité?

Deux destinées qui s’unissent méritent attention et soins quotidiens. Puisque le chemin de la vie se pave à grands coups de moments de bonheur fabuleux et d’instants inquiétants, il peut être à l’avantage des partenaires de partager ce qu’ils ressentent.

Toutefois, plusieurs évitent de parler de leurs émotions... par crainte de conflits, par peur ou pour toute autre raison. Nommer les choses judicieusement permet non seulement une meilleure compréhension de la situation, mais contribue à réduire le spectre de mauvaise interprétation. Exprimez-vous vos émotions et vos sentiments avec facilité ?

1 - Au travail, vous vivez une situation plutôt embêtante ou conflictuelle, quelle est votre réaction ?

a) vous endurez ;

b) vous en parlez avec la personne concernée ;

c) vous rouspétez à qui veut l’entendre.

2 - Votre partenaire rentre du travail et est de mauvaise humeur. Son attitude :

a) s’endure ;

b) vous inquiète, et vous tentez de savoir ce qui se passe, mais cela n’affecte en rien vos humeurs ;

c) vous influence et vous rend de mauvaise humeur aussi.

3 - Depuis un certain temps, vous réalisez que votre partenaire vous fait des cachotteries. Il ou elle rentre plus tard, se cache pour parler au téléphone... Que faites-vous ?

a) vous l’ignorez ;

b) vous lui faites part de votre inconfort devant la situation et lui demandez ce qui se passe ;

c) étant certain.e qu’il ou elle vous fait une surprise pour votre anniversaire, vous lui donnez des suggestions d’idées...

4 - Selon vous, la meilleure façon pour une personne d’exprimer son amour à l’autre c’est :

a) d’être avec lui ou avec elle dans la même maison ;

b) de le dire et de le montrer (gestes, attentions), et ce, au quotidien ;

c) de se le dire de temps à autre.

5 - Quelle est votre réaction lorsque vous recevez un présent qui vous fait plaisir ?

a) vous remerciez discrètement la personne qui vous l’a offert ;

b) vous sautez de joie et vous vous jetez au cou de la personne qui vous l’a offert ;

c) vous attendez d’avoir ouvert tous vos présents avant de faire une tournée de « merci ».

6 - Depuis un certain temps vos relations sexuelles se sont espacées, comment réagissez-vous à la situation ?

a) plutôt bien, ça arrive. Vous ne vous posez pas de question et attendez que les choses rentrent dans l’ordre ;

b) cela vous dérange et vous vérifiez auprès de votre partenaire ce qui se passe en tentant de trouver des solutions ;

c) c’est très dérangeant parce que le sexe, c’est très important pour vous, vous ne manquez pas de lui faire savoir votre mécontentement.

7 - Lorsque deux personnes font l’amour :

a) c’est pour avoir du plaisir ou se soulager ;

b) c’est une façon d’exprimer leur amour mutuel ;

c) c’est la preuve qu’ils s’aiment vraiment ; sans sexualité, un couple ne peut pas survivre.

8 - Combien de fois par semaine dites-vous « je t’aime » à votre partenaire ?

a) moins d’une fois ;

b) tous les jours ;

c) deux ou trois fois.

Il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises réponses, seulement des pistes de réflexion et des possibilités d’amélioration ou de changement. Néanmoins, la capacité à exprimer ses émotions n’est pas chose facile pour tous. Parfois, un peu d’aide et de pratique suffisent, mais il arrive également que cela aille au-delà d’une difficulté à le faire : « L’alexithymie, déficit de l’affect, est une difficulté à identifier, différencier et exprimer ses émotions, ou parfois celles d’autrui (1). »

Si vous ressentez des difficultés qui impactent votre qualité de vie, vos relations, n’hésitez pas à aller chercher du soutien, de l’aide

(1) L’alexithymie, la difficulté à identifier et exprimer les émotions, psychologie.net, 29 mai 2020

ordrepsy.qc.ca