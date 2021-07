France : des dizaines de milliers de personnes dans les rues contre le passeport sanitaire

PARIS | Des manifestations ont rassemblé à nouveau samedi des dizaines de milliers d’opposants à l’extension du passeport sanitaire dans de nombreuses villes de France, au nom de la « liberté », pour le troisième weekend consécutif.

À la veille de cette mobilisation, les autorités s’attendaient à voir 150 000 personnes défiler. Samedi dernier, les manifestations avaient rassemblé 161 000 personnes et 110 000 une semaine plus tôt.

À Paris, une première manifestation de plusieurs milliers de personnes a été émaillée de heurts avec les forces de l’ordre.

Avant que les manifestants s’élancent, une figure du mouvement des « gilets jaunes », hostile à la politique sociale du gouvernement, Jérôme Rodrigues, avait fustigé « les membres du gouvernement, les membres des médias qui sont là pour vous vendre l’efficacité d’un vaccin sans même avoir aucune preuve ».

Plus de 3 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour encadrer les défilés, une semaine après que des manifestants ont envahi l’avenue des Champs-Élysées, dont les accès étaient bloqués samedi.

À Rennes (ouest), la manifestation a attiré 2 900 personnes, « sans incident à ce stade », a indiqué en début d’après-midi la préfecture à l’AFP, soit une mobilisation en hausse par rapport au samedi précédent (2 200 personnes).

« Je suis le juif de Macron », « vaccinez-moi contre le fascisme et le capitalisme » ou « Médias menteurs ! On veut la vérité », lisait-on sur des pancartes, brandies dans une ambiance festive et bruyante.

Dans les villes du sud-est, plus de 20 000 personnes ont été dénombrées par les autorités, principalement à Montpellier (8 500) et à Nice (6 500).

« Président, députés, sénateurs, scientifiques, journalistes tous des lâches », pouvait-on lire sur une pancarte, et sur une autre « Je ne suis ni un cobaye, ni un QR code ».

À Lille (nord), plus de 2 000 personnes, aux profils aussi variés, dont nombre de « gilets jaunes », ont défilé, scandant « liberté, liberté » ou « le pass sanitaire, on n’en veut pas, le pass autoritaire, on n’en veut pas ».

Regroupée autour des mots-dièses #manif31juillet et #PassDeLaHonte sur les réseaux sociaux, l’opposition aux mesures gouvernementales fédère des manifestants anti-pass sanitaires, antivaccins ou anticonfinement, aux revendications protéiformes.

Le passeport sanitaire, imposant de présenter un certificat de vaccination complète contre la COVID-19 ou un test négatif récent, a été adopté définitivement dimanche dernier au Parlement français. Le pays est actuellement aux prises avec une flambée de l’épidémie (plus de 24 300 nouveaux cas vendredi), notamment dans les zones touristiques, portée par le très contagieux variant Delta.

Le coronavirus a fait au total 111 855 morts en France depuis le début de la pandémie.

Déjà appliquée dans les lieux culturels et de loisirs depuis le 21 juillet, l’extension du passeport sanitaire pour les cafés, foires, salons, restaurants et trains est prévue le 9 août.

Les personnes non vaccinées contre la COVID-19 représentent environ 85 % des malades hospitalisés en France, y compris en réanimation, et 78 % des décès dus au virus, selon une étude publiée vendredi.

La France a dépassé cette semaine le seuil de 50 % de sa population entièrement vaccinée.

