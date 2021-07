Jennifer Abel qualifiée pour la finale

La plongeuse québécoise Jennifer Abel s’offre l’occasion de gagner une deuxième médaille aux Jeux olympiques de Tokyo puisqu’elle s’est qualifiée pour la finale à l’épreuve individuelle du trois mètres.

L’ultime ronde est prévue à 2h, dans la nuit de samedi à dimanche, selon l’heure du Québec.

AFP

Lors de la demi-finale, Abel a obtenu le troisième rang, derrière les deux représentantes chinoises, alors qu’elle devait figurer parmi les 12 meilleures. Avec un pointage de 341,40, la Québécoise a été larguée par la grande championne Shi Tingmao (371,45), mais elle a aussi rappelé qu’une médaille d’argent n’était certainement pas impossible. L’autre plongeuse de la Chine, Han Wang, a ainsi cumulé 346,85 points en cinq plongeons.

Dommage pour Pamela Ware

La demi-finale, qui avait lieu dans la nuit de vendredi à samedi, a aussi été marquée par la déconfiture de Pamela Ware. À son cinquième et dernier plongeon, la Québécoise a complètement raté son saut d’appel sur le tremplin et a dû se laisser tomber à l’eau. Elle était jusque-là en position de se qualifier pour la finale, mais un pointage de zéro pour ce cinquième plongeon l'a reléguée au 18e et dernier rang. Lors des préliminaires, la veille, Ware avait très bien fait en terminant quatrième.

À propos d’Abel, rappelons qu’elle a déjà remporté une médaille d’argent à Tokyo, au trois mètres synchro, avec sa partenaire Mélissa Citrini-Beaulieu.

À VOIR AUSSI