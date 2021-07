Jeux de société: gagnez votre territoire

Cette semaine, on va revivre de grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale avec un jeu de contrôle de territoire très bien fait et on va tenter de prendre le contrôle de la galaxie grâce à deux jeux issus du même univers.

Inflexibles Normandie

Photo courtoisie

2 joueurs

14 ans +

60 minutes

49,99 $

Voici un jeu de contrôle de territoire qui est fort intéressant puisqu’on se base sur des scénarios qui se déroulent pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Chaque joueur incarnera soit les alliés, soit l’axe et chaque joueur aura un paquet de cartes qui correspond à la faction qu’il choisira.

Le jeu se déroule sur des tuiles où l’on placera des unités afin d’en contrôler le territoire.

Fait intéressant, si les tours prennent toujours la même forme, ils ne sont pas parfaitement symétriques.

En effet, ce n’est pas toujours le même joueur qui jouera en premier. Pour déterminer l’ordre du tour, on va consulter l’initiative de chacun, et on retrouve celle-ci sur les cartes.

Photo courtoisie

Les cartes jouent d’ailleurs un rôle important dans le jeu puisqu’elles comportent des ravitaillements, ce qui sera essentiel aux deux côtés.

À son tour, le joueur va utiliser les cartes qui se trouvent dans sa main afin d’en réaliser les effets. Et chaque carte a plusieurs effets possibles, ce qui rend les choses encore plus intéressantes.

Il s’agit d’un jeu très bien réalisé au matériel simple et efficace qui nous ramène dans les champs et les battures de la Normandie.

Vous aimez contrôler et attaquer ? C’est un jeu parfait pour vous.

Et ne vous laissez pas décourager par un livret de règles qui semble touffu, ce n’est vraiment pas si compliqué que ça et le jeu est d’une belle efficacité.

Race for the Galaxy

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

12 ans +

45 minutes

64,99 $

Voici un jeu qui est devenu mythique au fil des années. Il s’agit d’un jeu de cartes dont l’objectif est de se construire un empire dans la galaxie et pour l’emporter, il faudra amasser des points en jouant des cartes devant nous ou en produisant et en vendant des ressources.

Comme tous les jeux de cartes, on va procéder par tour et ce qu’il y a d’intéressant, c’est que tous les joueurs ont en fait deux mains de cartes, une pour jouer le jeu et l’autre pour déterminer l’action qu’il veut accomplir lors du tour en cours. Tout le monde va révéler son action et tout le monde fera l’action choisie par les autres joueurs.

Il y a donc un côté exponentiel aux actions que l’on joue lors de chaque tour.

Photo courtoisie

Pour développer son empire avec des technologies et des planètes, il faudra payer le coût des cartes que l’on veut développer et on le fera en défaussant des cartes de sa main.

Il s’agit d’un jeu très rapide qui va exiger que vous appreniez l’importante iconographie qu’on retrouve sur les cartes. Une fois celle-ci maîtrisée, le jeu deviendra très fluide.

Il y a aussi une grande richesse dans les possibilités, ce qui en fait un jeu dont la rejouablilité est très élevée.

New Frontiers - Race for the Galaxy : le jeu de plateau

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

14 ans +

60 minutes

99,99 $

On reprend ici l’univers de Race for the Galaxy, mais dans un jeu de plateau plus classique.

Les joueurs sont à la tête d’un vaste empire galactique et ont pour objectif d’accumuler des points de victoire en colonisant des planètes, en développant des technologies et en vendant des cubes ressources.

Le plateau comporte de grosses tuiles de développement et c’est notamment en amassant celles-ci que les joueurs vont récolter des points.

On retrouve aussi une grande quantité de tuiles monde qui se retrouvent dans un sac où on les pioche à l’aveugle.

Pour jouer, on porte d’abord notre attention sur les sept tuiles action qui se retrouvent au centre de la table. C’est au moyen de celles-ci qu’on va déterminer ce que l’on fait dans un tour de jeu.

À son tour, chaque joueur activera une tuile action qui n’aura pas déjà été activée dans ce tour. Et chaque fois, tout le monde pourra faire l’action, le joueur l’ayant activée obtiendra un petit boni en plus.

Chaque joueur dispose d’un plateau personnel où il va pouvoir stocker ses développements technologiques. Ça sera son empire.

Le sel du jeu se trouve dans la séquence dans laquelle vous allez exécuter vos actions tout en profitant au maximum de celles imposées par les autres joueurs.

Il y a donc une belle part d’optimisation pour tous les joueurs, et ils sont très nombreux, qui aiment jouer justement pour arriver à réaliser les actions les plus profitables possible.

Après quelques parties, on pourra ajouter les règles avancées, ce qui ajoutera encore un peu plus d’épices au jeu.