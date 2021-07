La Cellule du CHU

L’ambiance festive du classique Cocktail La Cellule, événement incontournable à Québec (annulé en janvier dernier en raison de la situation sanitaire) s’est transformée en vague de solidarité lors d’une campagne de financement exceptionnelle, organisée par le comité La Cellule. Une importante somme de 262 230 $ a été dévoilée grâce aux contributions recueillies par La Cellule, combinées au don remarquable d’une grande famille et à l’apport du Fonds en oncologie digestive L’HDQ de la Fondation du CHU de Québec. Cet appui financier a permis l’acquisition urgente d’un appareil d’échographie pour les chirurgies hépatobiliaires (du foie) à L’Hôtel-Dieu de Québec, d’une valeur de près de 200 000 $. Grâce aux fonds supplémentaires récoltés, les jeunes philanthropes du comité La Cellule pourront également soutenir trois autres causes orphelines en finançant d’autres équipements médicaux indispensables aux équipes du CHU de Québec-Université Laval. Sur la photo, de gauche à droite, quelques membres du comité : Michel Ayotte, Hugo Deschênes, Elisabeth Rancourt, Félix Blanchet-Lévesque, Jennifer Sirois, Mathieu Dion et Kevin Lachance. Absents sur la photo : Vincent Beaudoin, Mathieu Boudreault, David Chandonnet, Camille Desrosiers, Jean-Sébastien Leclerc, Guillaume Parent et Marie Turcotte.

Bonne fête Rose

Photo courtoisie

Clin d’œil ce matin à Rose Pelchat (photo) qui célèbre aujourd’hui son 22e anniversaire de naissance. Étudiante au Baccalauréat en communication à l’Université Laval, Rose travaille depuis quelques années à la réception du Salon Marcel Pelchat de Laurier Québec à temps partiel durant ses études et à temps plein l’été. Elle est aussi la porte-parole et le visage du Salon sur leurs réseaux sociaux. Talentueuse, ambitieuse (dans le bon sens du mot), elle suit les traces de son père, mon ami Marcel Pelchat, et s’implique avec beaucoup de passion dans l’entreprise familiale. Tous s’entendent pour dire qu’une belle carrière l’attend. Passe une belle journée d’anniversaire, Rose.

L’ACVRQ et Mobilis

Photos courtoisie

L’Association des Commerçants de Véhicules Récréatifs du Québec (AC-VRQ) vient de confier son mandat de gestion à la Corporation Mobilis qui devient par le fait même la promotrice des Salons du VR de Québec et de Montréal. Charles Drouin (photo), chef de la direction de la Corporation Mobilis, devient également le directeur général de l’ACVRQ. Josée Bédard (photo), présidente de l’ACRVQ, se réjouit de cette nouvelle collaboration qui donnera un second souffle pour les Salons du VR. La Corporation Mobilis est un organisme à but non lucratif qui représente près de 145 concessionnaires d’automobiles et de camions lourds de la grande région de Québec. Elle est promotrice du Salon International de l’auto de Québec et du Salon du Camion lourd de Québec, copromotrice du Salon du véhicule électrique de Québec en plus d’être gestionnaire de la Fondation Mobilis.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 31 juillet 1996. Annie Pelletier (photo) remporte la médaille de bronze sur tremplin de 3 mètres aux Jeux olympiques d’Atlanta.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvon Deschamps (photo), humoriste et animateur, québécois, 86 ans... Jean-Philippe Le Guellec, ex-biathlète franco-ontarien, 36 ans... Evgeni Malkin, joueur russe de la LNH (Penguins), 35 ans... Will Champion, batteur du groupe Coldplay, 43 ans... Grand Corps Malade, auteur et slameur français. 44 ans... J.K. Rowling, romancière britannique (Harry Potter), 56 ans... Dale Hunter, avec les Nordiques de 1980 à 1987, 61 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 juillet 2016 : Sylvie Roy (photo), 51 ans, députée de l’Assemblée nationale depuis 2003 (Lotbinière, Arthabaska)... 2020 : Alan Parker, 76 ans, réalisateur britannique qui a signé la mise en scène de Midnight Express, Bugsy Malone ou encore Fame, Mississippi Burning, Evita et The Commitments... 2019 : Sherman Poppen, 89 ans, Américain qui a inventé en 1965 le surf des neiges... 2019 : Harold « Hal » Prince, 91 ans, producteur et metteur en scène américain qui a notamment mis en scène Le fantôme de l’opéra et Cabaret... 2017 : Jeanne Moreau, 89 ans, comédienne française, icône du cinéma français... 1997 : Johnny Farago, 53 ans, chanteur québécois... 2015 : Roddy Piper, 61 ans, lutteur puis acteur canadien... 2010 : Ann Mignault Shoiry, 53 ans, épouse de Paul Shoiry... 2010 : Renald Huot, 67 ans, de la célèbre famille de golfeurs de Boischatel... 1993 : Baudouin Ier de Belgique, 62 ans, cinquième roi des Belges... 1990 : Albert « Battleship » Leduc, 87 ans, défenseur (LNH) de 1925 à 1935.