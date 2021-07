«Le chevalier vert»: un grand moment de cinéma

David Lowery offre une superbe relecture d’une partie de la légende arthurienne avec Dev Patel, Alicia Vikander et Joel Edgerton.

Le chevalier vert est d’abord un régal pour les yeux. Les plans – dont le tout premier – sont étudiés comme des tableaux avec les couleurs et les matières qui vont avec. Les costumes, notamment ceux de Sarita Choudhury, qui tient le rôle de la mère de Gawain (Dev Patel), sont à couper le souffle.

Le chevalier vert est ensuite un bonbon pour l’esprit, l’univers onirique du cinéaste de Une histoire de fantôme constituant un mélange étonnant de classicisme britannique et d’interprétation hallucinatoire, qui n’est pas sans rappeler, à certains moments, l’incontournable Excalibur de John Boorman ou l’univers magique de Guillermo del Toro. On trouve également du Shakespeare dans ce Chevalier vert, l’honneur, la mortalité (et l’immortalité), des accents visuels du Macbeth de Justin Kurzel. David Lowery a même parlé du Henry V de Kenneth Branagh comme d’une source d’inspiration.

Adapté du poème du XIVe siècle, Le chevalier vert raconte la quête de Gawain, neveu du roi Arthur (Sean Harris), qui accepte de couper la tête du chevalier vert (Ralph Ineson), à condition de subir le même sort un an plus tard.

La magie est omniprésente. C’est la mère de Gawain qui convoque le chevalier. Notre héros croisera un peuple de géants, apprivoisera un renard, reviendra à la vie, croisera un double de son amoureuse (Alicia Vikander) et aura à tester les limites de sa bravoure et de son honneur.

David Lowery hypnotise, et Dev Patel continue, après son rôle de David Copperfield dans le long métrage d’Armando Iannucci, de prouver qu’il est l’un des acteurs britanniques classiques désormais incontournables.

«Le chevalier vert» est présenté en salle depuis vendredi, 30 juillet.

Note : 4 sur 5