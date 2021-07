Le top 15 pour l’achigan à grande bouche

Afin de vous aider à capturer plus de poissons, j’ai dressé une liste des offrandes les plus performantes à utiliser, avec la collaboration de Richard Sicard du Pro Shop Canadian Tire de Saint-Eustache, de Brian Bertrand de Sail Laval, de Stéphane Cloutier de Latulippe de Trois-Rivières, de Duilio Londero de Londero Sports de Saint-Jean-sur-Richelieu, et de Normand Dubé du Pavillon Chasse et Pêche de Granby.

1. Spinnerbait à lames longues :

Photo courtoisie

Le War Eagle vibre intensément en effectuant tout un sparage. La cuillère dorée réfléchit bien la lumière même lorsque l’eau est teintée tandis que l’argentée scintille à tout moment et imite les écailles d’une bande de menés. La jupe deux tons donne l’impression qu’il s’agit d’un traînard facile à intercepter.

2. Wee-Crawfish :

Photo courtoisie

L’écrevisse occupe une place de choix dans la diète alimentaire des achigans. Cette fidèle reproduction de Rebel, d’une longueur de 5 cm et d’un poids de 1/5 d’once, plonge à deux mètres de profondeur. Une récupération au lancer, entrecoupée de pauses aux 40 à 50 cm, simulera à la perfection la nage de ces crustacés.

3. Booyah Swim’n Jig avec un Split Double Tail Twister :

Photo courtoisie

Avec sa tête profilée, son œillet orienté vers l’avant et son système anti-accrochage efficace, ce leurre doté d’une jupe de silicone, qui réagit aux divers mouvements, passe littéralement partout à travers les herbes. Les quatre appendices de l’offrande souple qu’on ajoute imitent une écrevisse.

4. Phenom de 6 pouces :

Photo courtoisie

Ce ver souple à la queue courbée doit être monté à la mode texane avec un hameçon recourbé 3/0 et un plomb conique de 1⁄4 ou de 3/8 d’once. Il peut alors être présenté avec les techniques de balancier, appelées flipping et pitching. On le laisse descendre le long des herbes et on ferre à la moindre touche.

5. Sassy Swimmer :

Photo courtoisie

Ce nageur de nouvelle génération de Mister Twister propose des déhanchements attrayants. On l’empale avec une tête plombée profilée ou avec un hameçon 3/0 et on le fait nager à proximité des endroits productifs. La queue surdimensionnée engendre un effet d’entraînement, et les nervures produisent des bruits sourds.

6. Big O :

Photo courtoisie

Il arrive fréquemment que les poissons ciblés se cachent le long des bordures d’herbes sous-marines ou à proximité des structures florales. Une des bonnes façons de les faire réagir consiste à catapulter un devon ventru à bavette carrée comme le C77 ou le C78 de Cotton Cordell qui plongent respectivement à un et deux mètres.

7. Heddon Super Spook :

Photo courtoisie

Cette offrande de 12,7 cm nage en surface en valsant continuellement de gauche à droite comme s’il s’agissait d’une proie désorientée et en difficulté. Le manieur de canne doit appliquer des motions lentes de midi à 2 h tout en récupérant son fil. Inventé en 1939, le Spook doit glisser à un rythme soutenu.

8. Pad Crasher Frog :

Photo courtoisie

Ce leurre de surface imite à s’y méprendre une grenouille qui s’aventure au beau milieu d’une végétation dense. Le corps souple de ce modèle de 6,3 cm de la firme Booyah se faufile littéralement partout. Les grandes gueules le suivent souvent sous le tapis floral pour l’engamer et y découvrir un hameçon double 3/0.

9. Poc’It Craw :

Photo courtoisie

Cette écrevisse factice de 9 cm génère d’aussi bons résultats à titre de remorque sur un jig anti-herbe qu’avec les montages texans et carolinas. Sa formulation plastique souple lui confère un réalisme appréciable. Mister Twister a innové en insérant des petites poches qui emprisonnent l’air et relâchent des traînées de bulles.

10. Tip Toad :

Photo courtoisie

Cette reproduction plastifiée d’un batracien est équipée de pattes recourbées qui s’agitent dans tous les sens lorsqu’on la récupère en surface. En plus de clapoter bruyamment, les appendices produisent des bulles sur leur passage. Le pêcheur n’a qu’à ajouter un hameçon simple ou double à travers le corps de ce Yum de 11,5 cm.

11. The General :

Photo courtoisie

Cette version du traditionnel Senko fait partie de la série MaxScent PowerBait de Berkley. Ce leurre disponible en trois tailles, allant de 10 à 15 cm, dégage une forte charge d’odeurs. Il est tout indiqué pour une présentation wacky qui consiste à accrocher l’hameçon au milieu de son corps et à le laisser descendre sans tension.

12. Caffeine Shad :

Photo courtoisie

Cette offrande souple ayant la forme d’un petit poisson se pêche au lancer par saccades. Elle glisse doucement dans n’importe quelle direction. Contenant beaucoup de sel, ce produit de Strike King se lance aisément et bouge avec vigueur. Sa queue remplie d’air et son arôme de café contribuent également à ses succès.

13. Freestyle Frog :

Photo courtoisie

Ce batracien plastifié de Live Target se distingue grâce à ses grandes pattes recourbées. Après l’avoir empalé sur un hameçon décentré de taille 4/0 ou 5/0, on peut le catapulter au milieu de la jungle aquatique et le récupérer. Ses membres arrière s’articulent alors vivement et proposent tout un spectacle.

14. Swimmerz 4 pouces :

Photo courtoisie

Que ce soit à la nage avec un hameçon à ver ou avec un montage texan, l’amateur peut se faufiler dans tous les types d’environnement avec cette réalisation polyvalente de Z-Man. La queue surdimensionnée de ce leurre fabriqué d’ElaZtech très durable occasionne une nage remarquable.

15. Buzz Toad :

Photo courtoisie

Ce tapageur, aussi connu sous le nom de buzzbait, génère beaucoup de bruit, de vaguelettes et de vibration. Cette présentation de War Eagle, disponible en version 3/8 ou 1⁄2 once, n’est pas dotée d’une jupe de spinnerbait, mais plutôt d’un Tip Toad. Un crochet spécial retient l’imitation de grenouille en place.

AUTRES MENTIONS HONORABLES

16. Yum Dinger

17. Choppo de Berkley

18. TopKnock Pencil de Yo-Zuri

19. Strike King Thunder Cricket

20. Booyah Toadrunner

21. Smithwick Suspending Rattlin’ Rogue

22. Vision 110 Megabass

23. Strike King Hack Attack

24. Googan Baits Krackin Craw

25. Big Bite Baits Trick Stick 5’’