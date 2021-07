Rire au féminin

L’humour se vend bien au Québec. Mais sait-on que le rire n’a pas la même signification, s’il vient d’un homme ou d’une femme ? Si, chez l’homme, le rire apparaît comme normal et allant de soi, chez la femme, c’est une tout autre histoire. « Une femme qui rit risque toujours de passer pour une effrontée, une luronne paillarde, une folle hystérique, ou encore de perdre sa séduction et d’être cataloguée en garçon manqué », affirme d’emblée l’auteure de ce joyeux et instructif essai. Faire rire était, jusqu’à tout récemment, un travail d’homme.

Presque jamais une femme ne s’aventurait dans cette chasse gardée, encore moins dans certains registres comme le burlesque, la scatologie ou le rire blasphématoire, se contentant de rire le plus discrètement possible.

Même situation dans l’écrit. « La culture comique est pour longtemps masculine, selon Melchior-Bonnet. Peu nombreuses, les femmes qui se sont avisées de prendre la plume, et moins nombreuses encore celles qui ont pris la plume pour faire rire. »

Mais, heureusement, les temps changent, au Québec comme ailleurs. « L’arrivée en force des professionnelles du rire dans le dernier quart du XXe siècle a quelque chose de révolutionnaire. Elles revendiquent toutes les formes du rire et refusent les tabous attachés à l’image de la féminité. Elles affrontent la scène publique et s’investissent sur les terrains où s’exerçait le rire des hommes : théâtre, cinéma, cabarets, caricatures, sketches. Leur regard neuf et critique offre une revanche à toutes les prisonnières de l’omnipotence patriarcale. La conquête du rire est prise de pouvoir ; elle est aussi libération du corps. »

Or, si le rire n’est pas le propre de l’humain « puisqu’il fait partie du répertoire des conduites animales », il serait le premier lien communicationnel entre la mère et son enfant. Ainsi, « le rire qu’échangent mère et enfant dans un ravissement et une séduction réciproques constitue [...] un lien heureux et complice au seuil de l’aventure humaine ».

Entre peur et larmes

Remontant dans l’histoire, de la Bible à la Grèce antique, à travers la mythologie, les légendes, les récits et les rituels, l’auteure retrace les différentes manifestations du rire féminin, entre peur et larmes, souvent appelé à transgresser les convenances par ses grivoiseries et ses excès impudiques associés à quelque sorcellerie. Elle rappelle que le sexe des femmes a souvent été réduit dans la littérature à un « trou des enfers capable d’engloutir les hommes », à « un refuge qui révèle la terreur du gouffre et de la mort, dont seul un grand rire carnavalesque peut venir à bout ». Sexe et rire sont donc souvent associés chez la femme.

Les femmes romancières privilégient l’ironie, qui serait « la force des faibles, la fragile cuirasse de l’intelligence impuissante ». Les thèmes tournent toujours autour de la vaste question de l’émancipation des femmes, de la lutte contre la misogynie à la revendication du droit de penser la vie, l’amour « en dehors des catégories normalisées du mariage et de la maternité ». Mais les femmes humoristes ne sont pas toutes des militantes. « Beaucoup travaillent avec des partenaires masculins et considèrent que les hommes et les femmes pointent les mêmes cibles, le mariage, l’univers domestique, le monde du travail, le pouvoir. »

Finalement, « le rire n’est pas le monopole d’un sexe. Tout le monde est invité à participer au ballet humoristique contemporain [...] Les femmes se montrent plus désinvoltes et conciliantes qu’engagées ; les “hystériques” d’hier sont simplement devenues des femmes en proie au surmenage, petit miracle du quotidien. »

Rions donc de bon cœur avec elles.

