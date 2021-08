Un homme enlevé en Estrie

Un homme de l’Estrie qui a déjà eu plusieurs démêlés avec la justice, notamment pour avoir fait le trafic de drogue, aurait vraisemblablement été enlevé par deux ravisseurs il y a plus de trois semaines dans la petite municipalité de Val-des-Sources.

Tout indique que Serge Boutin, âgé de 53 ans, aurait été pris de force par deux personnes avant d’être embarqué dans un véhicule Jeep Liberty de couleur grise, indique la Sûreté du Québec (SQ).

L’homme de 53 ans n’a pas été revu depuis le 7 juillet, alors qu’il se trouvait sur la rue Fréchette, dans le secteur de Val-des-Sources, anciennement nommée Asbestos.

À ce moment, il portait un jean bleu foncé, un chandail gris, des espadrilles et avait avec lui un sac de type « banane ». Il se déplacerait à pied.

Peut-être séquestré

La SQ demande l’aide du public afin de le retrouver.

Selon le corps policier, il pourrait être séquestré, de sorte qu’il existe des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

S’inquiétant de ne pas avoir de ses nouvelles, ses proches ont signalé sa disparition seulement vendredi aux autorités. L’enquête policière a rapidement démontré que Boutin aurait été victime d’un enlèvement.

La police recherche activement deux suspects dans cette affaire, soit un homme et une femme. L’homme, dans la cinquantaine, a les cheveux gris, mesure 1,77 m (5 pi 9 po) et pèse 66 kg (145 livres). La femme, aussi dans la cinquantaine, a les cheveux noirs, mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse 63 kg (140 livres).