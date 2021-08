Bruit et vitesse sur la Grande Allée: une quarantaine de constats d’infraction remis samedi soir

Les policiers ont remis 39 constats d’infraction durant l'opération de sécurité routière samedi soir sur la Grande Allée à Québec, après avoir reçu plusieurs plaintes de vitesse et de bruit excessif durant les dernières semaines.

Près de la moitié de ces constats d’infraction, soit 18 au total, concernaient des systèmes d’échappement non conformes.

Plus d’une dizaine de policiers avaient été déployés samedi pour cette opération qui a débuté à 19 heures. On pouvait voir des véhicules être inspectés sur l’avenue Wolfe-Montcalm notamment, non loin de la Grande Allée.

«Des policiers qui ont reçu de la formation spécifique sur les systèmes d’échappement vont être déployés sur le terrain. Ils vont faire les vérifications d’usages sur les tuyaux d’échappement qui pourraient être non conformes», avait expliqué quelques heures plus tôt le sergent David Poitras, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec.

Selon M. Poitras, les contrevenants peuvent s’exposer à des amendes allant de 100 à 1000 $.