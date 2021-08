Dans la classe de la Divina

Cynique, cinglante et vraie, Maria Callas offre quatre classes de maître à l’occasion du Festival d’opéra de Québec.

Bien sûr, la Divina, considérée comme l’une des plus grandes interprètes lyriques du 20e siècle, n’est plus de ce monde.

Son aura plane toutefois au Diamant à l’occasion de la 10e édition du Festival d’opéra de Québec avec la pièce Les leçons de Maria Callas, présentée à nouveau mardi, jeudi et vendredi à 17 h.

On retrouve la grande cantatrice grecque, superbement portée par la comédienne Sophie Faucher, lors d’une classe de maître à la Juilliard School à New York.

Accompagnée par la pianiste « Manu » Weinstock (Anne-Marie Bernard), la Divina reçoit les étudiants chanteurs Sophie De Palma (Catherine Saint-Arnaud), Sharon Graham (Klara Martel-Laroche) et le ténor Anthony Candolino (Dominique Côté), qui, lui, rêve de richesse et de célébrité.

Dès les premières minutes de la pièce de Terrence McNally, traduite par Michel Tremblay, le ton est donné. Maria Callas s’adresse à la foule. Cynique et cinglante, elle ne fait pas dans la dentelle.

Le ton est léger. C’est drôle, mais nous sommes aussi dans la vérité, lorsqu’elle aborde le métier d’artiste. Elle parle du prix de l’art, précisant que les artistes qui donnent au public doivent être rémunérés. Tiens, tiens...

Elle insiste sur l’importance d’être vrai, honnête, de connaître l’histoire des airs chantés et de vivre, par le chant, les sentiments, la douleur et l’émotion vécus par les personnages.

Impressionnante

À travers les conseils qu’elle donne à ses élèves, la cantatrice raconte des parties de sa vie, comme ses débuts à La Scala de Milan, où elle a obtenu 37 rappels. Et sa relation avec Aristote Onassis.

Sophie Faucher ne chante pas, mais Catherine Saint-Arnaud et Klara Martel-Laroche font revivre, dans des moments de superposition, quelques grands moments de la Callas. Dominique Côté pousse l’air de Cavaradossi de Tosca.

Toute menue, la soprano Klara Martel-Laroche est impressionnante. La voix est puissante, et elle offre de beaux moments de jeu dans le rôle de Sharon Graham. On avait remarqué la jeune chanteuse dans les opéras jeunesse Arthur et Mascarade à Venise, présentés en 2015 et 2017.

La Divina, un tantinet hautaine, n’hésite pas à critiquer, avec humour, les tenues vestimentaires de ses élèves.

« Nous ne sommes pas au bal de Cendrillon, revenez en Lady Macbeth », lance-t-elle à Sharon Graham.

Les leçons de Maria Callas offre un alliage réussi d’art lyrique et de théâtre.