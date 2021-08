Deux courses pour Raphaël Lessard au GP3R?

Ce n’est pas une course, mais bien deux auxquelles devrait participer Raphaël Lessard au prochain Grand Prix de Trois-Rivières qui aura lieu du 13 au 15 août.

Le Journal a appris que le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a été recruté par l’écurie Dave Wight pour disputer l’épreuve-reine du GP3R, la série NASCAR Pinty’s.

Cette équipe est la même qui a fait appel à ses services pour remplacer Donald Theetge lors du coup d’envoi de la saison prévu aujourd’hui au circuit de Sunset, au nord de Toronto.

La participation de Lessard ne serait pas possible au GP3R, toujours selon nos informations, sans la contribution financière de l’entreprise NAPA Pièces d’auto qui l’avait déjà commandité en 2018 à Trois-Rivières à l’occasion de sa présence au Championnat de stock-car canadien (CSCC).

Lessard compte deux départs en série NASCAR Pinty’s. À son premier, il a remporté une victoire mémorable à l’Autodrome Chaudière, le 29 juin 2019. Puis, quelques semaines plus tard, au GP3R, il ralliait l’arrivée au septième rang.

En classe modifiée aussi

De toute évidence, Lessard devrait aussi être de la partie au Défi urbain Chevrolet, cette nouvelle épreuve qui fera ses débuts au GP3R.

Ces bolides de la classe modifiée, qui courent habituellement sur les pistes ovales en terre battue aux autodromes Granby et Drummond notamment, ont été intégrés à la programmation en 2021.

Grâce à la précieuse collaboration de Lussier Chevrolet, Lessard s’est vu confier le volant de la troisième voiture des frères François et Steve Bernier pour quelques épreuves cette année à Granby et, en boni, on lui proposera de s’exprimer dans les rues de Trois-Rivières.

Cette nouvelle compétition devrait regrouper près d’une quarantaine de pilotes, quoique seulement 25 seront autorisés à prendre le départ de la course prévue à 18 h, le samedi 14 août et qui, incidemment, sera télévisée en direct sur les ondes de RDS2.

La participation de Lessard au GP3R, autant en NASCAR Pinty’s qu’en classe modifiée, serait confirmée au cours des prochains jours.

Les deux premières étapes de la série NASCAR Pinty’s sont toujours prévues aujourd’hui au circuit ovale de Sunset, dans la région de Barrie, en Ontario. Toutefois, les prévisions météorologiques défavorables (90 % de risque de pluie) pourraient forcer le report des courses à demain, jour férié en Ontario.