États-Unis: «l’épidémie est de nouveau hors de contrôle»

La situation sanitaire continue de se dégrader aux États-Unis alors que la pandémie de COVID-19 connaît une recrudescence en raison du variant Delta et de la vaccination qui stagne.

«L’épidémie est de nouveau hors de contrôle, en particulier dans le sud des États-Unis, explique Dr Julien J. Cavanagh, médecin au Massachusetts General Hospital. En à peu près une semaine, on est passé de 75 000 à 80 000 cas par jour et je crains qu’à ce rythme-là (...) qu’on arrive à nouveau à 150 000-200 000 cas par jours dans les semaines à venir.»

Selon le médecin, la forte contagiosité du variant Delta est le principal responsable de cette nouvelle recrudescence.

L’augmentation des cas se traduira également par une hausse des hospitalisations et du nombre de morts, dit-il.

«Quand la campagne de vaccination a commencé en avril, il aurait fallu que l’on continue à l’excellent rythme avec lequel on avait commencé. On a eu des journées à plus de 4 millions d’injections par jour», soutient Dr Cavanagh.

Ainsi, les États-Unis auraient pu compter sur une immunité collective où environ 80% de la population a reçu les deux doses pour affronter le variant Delta.

Selon les plus récentes données des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), à peine 49,5% des Américains sont entièrement vaccinés contre la COVID-19. Par ailleurs, ils sont 57,5% à avoir reçu une seule dose du vaccin.

Le Dr Julien J. Cavanagh note que la vaccination a été particulièrement réussie chez les plus de 65 ans, dont la population est pleinement vaccinée à 80%, mais qu’elle s’effrite chez les plus jeunes.

Mais surtout, le médecin regrette que l’aspect politique se soit invité dans la danse.

«On voit que malheureusement, le politique est venu s’instiller dans cette campagne de vaccination et que le mouvement conservateur est venu rejeter la vaccination. Ça se ressent sur le terrain», mentionne-t-il.