La force tranquille

Suivant la controverse de la semaine dernière et la chronique que j’en ai tirée, j’ai vu débouler sur les réseaux sociaux et dans ma boîte courriel quantité de commentaires sur ce que devrait être un homme, un vrai, en cette époque qui n’en aurait que pour les « moumounes ». Généralement émis par des messieurs qui ne vont pas bien, une définition de la masculinité agressive, envieuse et pétrie d’insécurité qui colle, paradoxalement, à l’idée que s’en ferait la plus caricaturale des féministes.

Ça m’a surpris, parce que mon modèle de masculinité à moi, l’homme le plus « homme » que j’ai connu, c’était mon grand-père Maurice Tremblay et il n’était pas comme ça. Un colosse, aux cuisses et aux bras gros comme des troncs d’arbre, des mains calleuses et puissantes comme des masses, mais néanmoins un homme doux et dépourvu d’arrogance.

Un vrai homme

Il n’y a rien que mon grand-père trouvait plus vil et méprisable que de manquer de respect aux femmes.

Mon grand-père aimait les enfants et s’intéressait à ce qu’ils avaient à dire.

Mon grand-père pensait qu’un homme devait protéger les plus faibles.

Mon grand-père pensait qu’un homme devait être généreux de son temps, de son travail et des fruits qu’il portait.

Mon grand-père mobilisait sa colère contre les injustices plutôt que contre les personnes.

Mon grand-père essayait de se mettre à la place de quelqu’un avant de le juger.

Mon grand-père savait qu’on pouvait exprimer des choses beaucoup plus fortes avec des mots, même s’ils étaient rares, qu’en élevant la voix.

Prendre soin des siens

Mon grand-père savait communiquer sa reconnaissance envers les autres.

Mon grand-père ne pensait pas qu’il avait l’air faible quand il avait de la peine.

Et c’est l’homme le plus fort que j’ai connu.

Bien que ça ne soit pas des vertus exclusivement masculines, je pense qu’il n’y a rien de plus « homme » que de savoir être serein, généreux et confiant. Savoir prendre soin des siens sans en vouloir au reste du monde, il n’y a à mes yeux rien de plus mâle que ça.