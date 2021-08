Attention à elle

Vous attendez-vous à ce que je me lance aussi dans la sélection explosive de Logan Mailloux, dans les habitudes de travail so-so de Mike Hoffman ou sur le nouveau patio de Philip Danault donnant sur le Pacifique ? Non.

En cette belle journée, au beau milieu de l’été, il nous faut tous accentuer notre conscience face à un danger de moins en moins tranquille qui ne cesse de grandir autour de nous, golfeurs, campeurs, cyclistes, pêcheurs et aussi chasseurs... amants de la nature, quoi.

Pas pour rien que le gouvernement du Québec intensifie la sensibilisation à la présence grandissante de la tique de chevreuil, connue aussi sous le nom de la tique aux pattes noires, cette tique qui peut vous transmettre la maladie de Lyme alors que, simplement, vous cherchez votre balle de golf à l’orée d’un petit boisée, en prenant une pause à vélo en bordure de piste ou en marchant dans un sentier.

Les hivers moins rigoureux la favorisent et elle est de plus en plus présente dans les bois humides.

En pantalon court, en jupette, les golfeurs et golfeuses sont des proies faciles pour cette très petite bibitte qui réussit à se glisser sous la peau subrepticement, ne créant pratiquement aucune douleur.

Soyez très attentifs lorsque vous avancez dans l’herbe haute, au travers des branches ou dans un sentier étroit et prenez le temps de vous observer une deuxième fois lorsque vous sortez de cet endroit propice.

Les tiques se cachent dans la végétation et se lancent sur des animaux ou des humains pour se nourrir de sang.

Elles sont voraces, habiles et elles résistent de façon surprenante au froid du printemps et de l’automne.

Il faut savoir

Ce ne sont pas toutes les tiques qui sont porteuses de la maladie de Lyme, mais il faut réagir dès qu’on réalise sa présence sur notre corps.

De nombreux clubs de golf ont été sensibilisés et sauront vous conseiller rapidement et efficacement.

La prolifération de la tique est presque mondiale.

On ne parle pas de pandémie, mais, désormais, il faudra composer avec elle. Vous pouvez retirer vous-même la tique de votre peau, mais, avant, il faut savoir comment s’y prendre.

Il est important de ne pas presser l’abdomen de la tique, car cela augmente le risque de transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Amants de la nature, prenez le temps d’aller voir sur le site du gouvernement du Québec.

Cherchez « Comment retirer une tique ». C’est facile et prudent quand on sait qu’on ne coure pratiquement aucun risque si elle est enlevée dans les 24 heures suivant la morsure.

Il existe même, maintenant, un instrument pour retirer une tique, qui s’appelle un tire-tique.

Je vous conseille de prendre mon papier au sérieux.

Un petit 5 ou 10 minutes d’info pourrait faire une différence.

On a eu assez de problèmes avec la COVID, évitons la maladie de Lyme.

On n’a vraiment pas besoin de ça.

De l’enclave

David Savard est le sixième Savard à évoluer dans la Ligue nationale. Il est le cinquième à se joindre à l’organisation des Canadiens après André, Serge, Denis et... quel est l’autre ? Ernest Savard a été président de l’équipe dans les années 30.

Après une absence d’un an, le tournoi de golf pour la fondation Bon Départ de Canadian Tire sera de retour le 23 août prochain au club Le Mirage de Terrebonne. André-Philippe Gagnon sera sur scène en soirée.

sera sur scène en soirée. Deux sports ont été pratiqués sur la Lune. Appolo 14 en 1971, Allan Sheppard a frappé une balle de golf avec un fer 6 qu’il tenait d’une seule main. L’autre sport ? Le javelot. Son camarade, Edgar Mitchell , a empoigné la hampe du vaisseau spatial et l’a lancée comme un javelot. Peu de gens le savent, parce que Mitchel a exécuté son tir hors du champ de la caméra.

a frappé une balle de golf avec un fer 6 qu’il tenait d’une seule main. L’autre sport ? Le javelot. Son camarade, , a empoigné la hampe du vaisseau spatial et l’a lancée comme un javelot. Peu de gens le savent, parce que Mitchel a exécuté son tir hors du champ de la caméra. Excellent golfeur, Thomas Chabot des Sénateurs affiche un handicap de 8.

des Sénateurs affiche un handicap de 8. Mike Hoffman ne sera pas trop dépaysé au Québec. En 2008, il jouait à Gatineau avec Paul Byron et il a aussi passé deux ans avec les Voltigeurs de Drummondville, sous les ordres de Guy Boucher.

