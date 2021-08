Baromètre des séries télévisées québécoises préférées

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre Baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

• À lire aussi: Le baromètre des destinations qui vous intéressent le plus

• À lire aussi: Baromètre des marques de voitures préférées des Québécois

• À lire aussi: Le baromètre des boissons alcoolisées préférées au Québec

Parmi les émissions de télévision québécoises suivantes, lesquelles sont vos préférées ?

1. District 31 : 31 %

Photo d'archives

2. La petite vie : 20 %

Photo d'archives

3. Les beaux malaises : 17 %

Photo courtoisie, Véro Boncompagni

4. Unité 9 : 15 %

Photo d'archives

5. 19-2 : 13 %

Photo d'archives

6. Fugueuse : 12 %

7. Dans une galaxie près de chez vous : 8 %

8. Lance et compte : 8 %

9. Les Bougon, c’est aussi ça la vie ! : 8 %

10. Le cœur a ses raisons : 6 %

11. Les filles de Caleb : 6 %

12. Les pays d’en haut : 6 %

13. O’ : 5 %

14. La galère : 5 %

15. Les Parent : 5 %

16. Un gars, une fille : 5 %

17. M’entends-tu : 5 %

18. Le temps d’une paix : 5 %

19. Les boys (série télévisée) : 5 %

20. 4 et demi... : 4 %

21. Les belles histoires des pays d’en haut : 4 %

22. L’auberge du chien noir : 4 %

23. Chambres en ville : 3 %

24. Omerta : 3 %

25. Fortier : 3 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent leurs séries télévisées préférées. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs du 9 au 11 juillet 2021 sur la base des 50 séries télévisées les plus mentionnées pour qu’ils établissent leurs trois premiers choix. Seules les 25 séries télévisées les plus mentionnées sont présentées dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Vous voulez une série à succès au Québec ? Faites rire ou parlez de la police. Et imaginez lorsque vous réunissez les deux ! Ça donne le succès de District 31. Le rire règne ensuite avec La petite vie (2e) et Les beaux malaises (3e), et l’univers policier et carcéral s’incarne par Unité 9 (4e) et 19-2 (5e). Fugueuse demeure aussi un phénomène télévisuel.

La surprise

Les séries télévisées constituent des marqueurs générationnels. À cet égard, les 18 à 34 ans s’identifient aux Beaux malaises, à Dans une galaxie et aux Parents, les 34 à 54 ans se souviennent de 4 et demi et de Chambres en ville et les 55 et plus apprécient davantage Les belles histoires et La petite vie.

La déception

Certaines séries semblent s’être évadées de notre mémoire collective. La famille Plouffe – une des séries fondatrices du genre québécois – tout comme les phénomènes télévisuels Symphorien et Taxi 0-22 ne figurent pas dans le top 25 ! Et Les filles de Caleb se retrouve loin en 12e place, elle qui réunissait trois millions de Québécois chaque semaine !

On aime notre télé

Sophie Durocher, Le Journal de Montréal

Hahaha ! Avouez que c’est quand même amusant que District 31 recueille un vote de... 31 % ! On a presque l’impression que c’est arrangé avec le gars des vues, le genre de clin d’œil qui plairait bien à Luc Dionne.

Mais qu’est-ce qui explique le mégasuccès de District 31 qui domine, et de loin, le palmarès ? C’est ce mélange de drame et d’humour, de tension et de légèreté que l’auteur sait doser à merveille. Luc Dionne a réussi ce tour de force de rendre captivants les méandres du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et de rendre sexy des enquêtes qui se déroulent sur plusieurs saisons. Même si certains rebondissements sont complètement invraisemblables, on lui pardonne tout !

Une chose est sûre : Fabienne Larouche domine le palmarès, que ce soit à titre de productrice (District 31, Unité 9, Les Bougon) ou d’auteur (Fortier).

Elle réussit à placer quatre séries qu’elle a soit écrites ou coproduites avec Michel Trudeau d’Aetios (ou les deux) dans un palmarès de 25 places. Fabienne Larouche est une vraie « showrunner » comme ils disent aux États-Unis. En tout cas, on ne pourra pas dire que les femmes ne sont pas puissantes dans le milieu de la télé au Québec...

Ce qui me plaît de ce baromètre, c’est que les Québécois y expriment autant leur amour pour des séries « du terroir » (Les pays d’en haut, Le temps d’une paix, Les belles histoires des pays d’en haut, Les filles de Caleb) que pour les séries éminemment urbaines (M’entends-tu, 19-2, etc.). C’est typiquement nous, ça, un pied dans le présent, un pied dans le passé, un pied en campagne, un pied en ville.

Une chose me frappe : en deuxième et troisième position, les Québécois ont placé La petite vie et Les beaux malaises, deux séries qui grincent et qui sont bien loin de la rectitude politique chère aux petits lapins. Me semble que ça en dit long sur qui nous sommes.

► Faites la différence

Les résultats de ce sondage vous font réagir? Envoyez-nous vos lettres d’opinion pour participer à la discussion à l’adresse suivante : faitesladifference@quebecormedia.com

► Vous aimeriez vous aussi répondre à des sondages?

Inscrivez-vous à LEO, le panel de Léger : https://bit.ly/3raMw62