Déjà 5 ans de vols commerciaux pour le plus grand oiseau québécois

Créé par Bombardier, le plus grand avion jamais développé au Québec, l’Airbus A220, vient de célébrer les cinq ans de son entrée en service.

« Ça n’a pas été toujours facile, on a eu beaucoup d’embûches, mais on y a toujours cru », raconte Rob Dewar, un ancien de Bombardier qui est aujourd’hui vice-président chez Airbus.

Le premier vol commercial d’un avion C Series a eu lieu le 15 juillet 2016 entre Zurich et Paris. Depuis, plus de 150 appareils sont entrés en service. Ils ont effectué plus de 365 000 vols et parcouru plus de 410 millions de kilomètres !

Problèmes techniques

À des lieux des tragédies qui ont affligé le Boeing 737 Max, l’entrée en service de la C Series s’est plutôt bien déroulée. Divers problèmes de moteur ont toutefois affecté l’A220 pendant ses premières années de vie.

« Pratt & Whitney a vraiment poussé les limites de la technologie, alors c’est normal qu’il y ait des éléments de maturité à régler », explique M. Dewar.

Responsable de l’entrée en service de la C Series chez Swiss, Peter Koch révèle en outre qu’au début, des coupures de courant intempestives survenaient juste avant le décollage. La situation a été corrigée graduellement avec des modifications logicielles.

Au chapitre des améliorations, Airbus a étendu la distance franchissable de l’A220 et s’apprête à le faire à nouveau. L’appareil de 100 à 150 sièges peut parcourir plus de 6000 kilomètres.

Neuf compagnies aériennes comptent actuellement l’A220 dans leur flotte, dont Swiss, Air Baltic, Delta Air Lines, Air Canada, Korean Air, Air Tanzania, JetBlue et Air Austral. Air France s’ajoutera à la liste en septembre.

M. Koch se rappelle encore ce qu’Airbus et Boeing répondaient en 2008 aux compagnies aériennes qui cherchaient un moyen-courrier optimisé.

« On nous disait “vous pouvez choisir l’A320 ou le 737”. C’était ça ou rien. N’eût été l’entrepreneuriat canadien, de cette prise de risques pour construire un tout nouvel appareil, il n’y aurait pas d’A220, pas d’A320neo, pas de 737 Max, pas d’Embraer E2 », souligne-t-il